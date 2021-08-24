В Узбекистане ввели в эксплуатацию новый газопровод

БАКУ /Trend/ - Для увеличения добычи природного газа и газового конденсата на месторождении "Кулбешкак" в Бухарской области Узбекистана введен в эксплуатацию новый газопровод, сообщает Trend со ссылкой на АО "Узбекнефтегаз".

Строительно-монтажные работы по газопроводу выполнило АО "Жанубгазкурилиш".

В энергетической отрасли Узбекистана проводится широкомасштабная работа.

Месторождение "Кулбешчак", принадлежащее Газлийскому нефтегазодобывающему управлению, расположено в Каракульском районе Бухарской области и введено в эксплуатацию в 2008 году.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: )

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