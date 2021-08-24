В Узбекистане ввели в эксплуатацию новый газопровод
БАКУ /Trend/ - Для увеличения добычи природного газа и газового конденсата на месторождении "Кулбешкак" в Бухарской области Узбекистана введен в эксплуатацию новый газопровод, сообщает Trend со ссылкой на АО "Узбекнефтегаз".
Строительно-монтажные работы по газопроводу выполнило АО "Жанубгазкурилиш".
В энергетической отрасли Узбекистана проводится широкомасштабная работа.
Месторождение "Кулбешчак", принадлежащее Газлийскому нефтегазодобывающему управлению, расположено в Каракульском районе Бухарской области и введено в эксплуатацию в 2008 году.
(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: )
Твиттер: @vakilovaxri
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Армяне должны выплатить компенсацию за преступления против культурного наследия азербайджанского народа – Академия наук (ФОТО)
В Азербайджане выросло число абитуриентов, набравших более 600 баллов на вступительных экзаменах по IV группе специальностей
В Баку к учителям с сертификатом о противопоказании к вакцинации будут применены ограничения - Управление образования
Коронавирус мутирует, и единственным путем борьбы с ним является вакцинация – азербайджанский депутат
Замминистра обороны Азербайджана принял участие в церемонии открытия «Армейских международных игр–2021» (ФОТО/ВИДЕО)
Кулинарной Facebook группе “Азербайджанская Кухня и не только” исполнилось 10 лет! К поздравлениям присоединились знаменитости (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Бельгии в Азербайджане (ФОТО)