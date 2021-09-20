Добыча нефти с АЧГ достигла 4 млрд баррелей
БАКУ /Trend/ - Добыча нефти с блока месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия достигла четырех миллиардов баррелей, сообщает Trend со ссылкой на bp, которая является оператором разработки АЧГ.
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