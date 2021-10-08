Европа крайне нуждается в расширении азербайджанского «Южного газового коридора»

Энергетика 8 октября 2021 08:03 (UTC+04:00)
Европа крайне нуждается в расширении азербайджанского «Южного газового коридора»

БАКУ /Trend/ - С начала сентября цены на газ в Европе выросли более чем втрое, а с начала года – в девять раз.

Рекордно высокие цены на газ в Европе вызваны повышенным спросом (в связи с восстановлением экономики и погодными факторами), конкуренцией с Азией за сжиженный природный газ (СПГ) и ограниченным предложением со стороны "Газпрома" - крупнейшего поставщика Европы, обеспечивающего около трети объема поставок в данный регион.

Наблюдаемый сегодня газовый кризис в Европе еще раз продемонстрировал важность диверсификации маршрутов и источников поставок голубого топлива. В нынешних обстоятельствах вопрос расширения «Южного газового коридора», по которому газ с гигантского азербайджанского месторождения «Шах Дениз» в конце 2020 года начал транспортироваться в Европу, становится все более актуальным.

Как сказал Trend совладелец голландской консалтинговой компании VEROCY, эксперт по вопросам политических рисков и энергетики Сирил Виддерсховен, расширение «Южного газового коридора» приветствуется, поскольку Европа крайне нуждается в увеличении поставок.

«Даже дополнительные поставки газа по трубопроводу из Алжира и Норвегии или импорт СПГ из Египта не удовлетворяют спрос полностью. Основным вкладом «Южного газового коридора» является диверсификация общих поставок газа в Европу, что соответствует стратегии ЕС по обеспечению энергобезопасности. «Южный газовый коридор» может и должен играть важную роль в этом вопросе. Следует сосредоточиться на увеличении поставок по «Южному газовому коридору», поскольку, что бы ни делалось в рамках Соглашения о зеленой энергии или любой другой энергетической стратегии ЕС, природный газ на протяжении десятилетий будет играть важную роль не только в энергоснабжении и безопасности ЕС, но и в качестве сырья для промышленности. Поставки природного газа предназначены не только для производства тепла или электроэнергии, но и для основных отраслей, таких как производство удобрений, химикатов и пластмасс», - сказал эксперт.

Старший научный сотрудник Центра политики Нового Юга (PCNS, Рабат) и французского Института международных и стратегических отношений (IRIS, Париж) Франсис Перрен сказал Trend, что расширение «Южного газового коридора» является интересным вариантом для Европы, но есть ключевое предварительное условие. По его мнению, европейские страны должны занять четкую позицию в отношении среднесрочного и долгосрочного будущего природного газа в европейском энергетическом балансе.

«В Европейском союзе ведутся дебаты по поводу потребления природного газа. Некоторые политики говорят, что это ископаемое топливо и ЕС должен сократить его потребление, а в долгосрочной перспективе - прекратить использование этого энергоносителя. Другие утверждают, что природный газ [при сжигании] выделяет меньше CO2, чем нефть и, конечно же, уголь, и поэтому Европа должна использовать больше газа во время перехода к чистой энергии. Каким бы ни был итог этих дебатов в ЕС и его странах-участницах, природный газ сегодня является важным источником энергии. Европа сталкивается с ограничением поставок и более высокими ценами. Рост цен на голубое топливо обусловлен очень сильным экономическим ростом после рецессии 2020 года, необходимостью пополнить запасы в Европе до зимы, сокращением российских поставок и привлекательностью азиатских рынков для сжиженного природного газа (СПГ)», - отметил он.

Эта ситуация ясно показывает, что очень важно обеспечить диверсификацию поставок газа в ЕС, добавил эксперт.

«Этот процесс необходимо рассматривать в глобальном масштабе, а именно: диверсификация стран-поставщиков, компаний-поставщиков, маршрутов импорта, а также газа, транспортируемого по трубопроводам, и СПГ, транспортируемого танкерами. «Южный газовый коридор», который позволяет Европе импортировать азербайджанский газ через Грузию и Турцию, является частью этого глобального видения и вносит важный вклад в безопасность поставок газа в ЕС», - заключил Перрин.

Недавно член правления Регулирующего органа Италии в областях энергетики, сетей и окружающей среды (ARERA) Стефано Салья заявил, что увеличение импорта через «Южный газовый коридор» сделает Европу менее уязвимой в ситуации с перебоями в поставках. По его словам, нынешний газовый кризис в Европе ясно показывает, что строительство Трансадриатического газопровода было правильным выбором.

Поставки азербайджанского газа в Европу начались в конце 2020 года с запуском "Южного газового коридора". По TAP ежегодно будут поставляться восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию. На сегодня поставки газа по TAP превысили пяти миллиардов кубометров. Пропускная способность трубопровода может быть увеличена до 20 миллиардов кубометров в год. Решение о расширении пропускной способности TAP принимается в зависимости от результатов рыночного теста, который проводится каждые два года. 12 июля этого года консорциум TAP объявил рыночный тест. Это регламентированный процесс, посредством которого поставщики смогут вносить свои предложения для расширения пропускной способности трубопровода до 20 миллиардов кубометров в год.

География экспорта Трансадриатического газопровода может быть значительна расширена за счет интерконнекторов.

Интерконнектор Греция-Болгария (IGB)

Проект IGB предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Болгарию. Мощность прокачки трубопровода составит три миллиарда кубометров в год с возможностью увеличения до пяти миллиардов кубометров.

Ионическо-Адриатический трубопровод (IAP)

IAP может быть подключен к Трансадриатическому трубопроводу (ТАР) для транспортировки газа во многие страны Юго-Восточной Европы.

Трубопровод протяженностью 516 километров пройдет через Албанию, Черногорию, Боснию и Герцеговину, и конечной его точкой станет Хорватия. Пропускная способность IAP составит пять миллиардов кубометров газа в год.

BRUA (Болгария - Румыния - Венгрия - Австрия)

BRUA вместе с интерконнектором Румыния-Болгария представляет собой важное звено между «Южным газовым коридором», Центральной Европой и Балканами. Трубопровод создаст новый маршрут транспортировки природного газа на региональном уровне из различных источников поставок, включая регион Каспийского моря.

Газопровод Сербия - Болгария (Нис - Димитровград)

В этом году Сербия приступит к строительству газопровода в Болгарию, ввод в эксплуатацию которого ожидается в 2023 году. Благодаря этому интерконнектору Сербия сможет подключиться к другим потенциальным поставщикам, включая «Южный газовый коридор».

Интерконнектор Северная Македония-Греция

Трубопровод будет построен из района Неа Месимврия в Салониках до Штипе, что в 110 километрах от Северной Македонии. От газораспределительной станции недалеко от границы в Эвзони (Гевгелия) газопровод будет подключен к TAP.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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