Ведущим экспортером нефти в Турцию остается Россия

Турецкий импорт нефти и нефтепродуктов в апреле 2022 года вырос на 10,1 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года - до 3 933 497 тонн, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Согласно данным Управления по контролю и регулированию энергетического рынка Турции, импорт нефти-сырца в апреле вырос на 15,5 процента до 3 016 571 тонны.

Импорт дизельного топлива за отчетный период сократился на 16,6 процентов - до 656 870 тонн. Оставшуюся часть импорта составили авиационное и судовое топливо, а также бензин, мазут и другие продукты переработки нефти.

Основным поставщиком нефти и нефтепродуктов в Турцию остается Россия – 1 392 000 тонн. Далее следуют: Ирак – 1 083 000 тонн и Саудовская Аравия – 284 018 тонн.