Цена нефти Brent опустилась ниже $83 за баррель впервые с 11 января

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2022 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже $83 за баррель впервые с 11 января 2022 года, свидетельствуют данные торгов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 21:10 (GMT+4), стоимость Brent теряла 2,6%, опускаясь до $82,82 за баррель.

К 21:13 стоимость Brent немного ускорила снижение и находится на уровне $82,68 за баррель (-2,76%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в ноябре 2022 года дешевеет на 2,77%, до $76,56 за баррель.