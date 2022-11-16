Страны Центральной Азии не полностью используют свой гидроэнергетический потенциал - ЕАБР

БАКУ /Trend. - Страны Центральной Азии не полностью используют свой гидроэнергетический потенциал.

Об этом в ходе Конференции ООН по изменению климата (COP27) заявил управляющий директор по устойчивому развитию Евразийского банка развития (ЕАБР) Конрад Альбрехт, передает Trend со ссылкой на ЕАБР.

Страны Центральной Азии обладают значительным технически эксплуатируемым гидроэнергетическим потенциалом, оцениваемым в 510,1 ТВтч/год, из которых используется менее 10%.

По его словам, гидроэнергетический потенциал региона значительно варьируется от страны к стране, в зависимости от наличия водных ресурсов. Обширные засушливые и полузасушливые равнины в Казахстане, Узбекистане и Туркменистане обладают минимальным гидроэнергетическим потенциалом или вообще не имеют его. Горные регионы востока и юго-востока Центральной Азии, включая Таджикистан (61,1% от общего потенциала), Кыргызстан (19,4%) и частично Казахстан (12,1%), характеризуются большим запасом воды обильных осадков.

«В Кыргызстане и Таджикистане более 90% вырабатываемой электроэнергии обеспечивается гидроэлектростанциями. Таджикистан занимает восьмое место по гидроэнергетическому потенциалу в мире. Сейчас используется лишь 4–5% гидроэнергетического потенциала. Совместное развитие комплекса в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и России могло бы способствовать дополнительному росту ВВП на 1,5% в год, увеличению водообеспеченности на 40%, привлечению дополнительных инвестиционных ресурсов в размере 22 млрд долларов США», — отметил управляющий директор по устойчивому развитию ЕАБР.