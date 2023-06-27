Туркменистан начнет экспорт электроэнергии в Пакистан

БАКУ /Trend/ - Туркменистан начнет экспортировать электроэнергию в Пакистан по линии электропередачи от электростанции в туркменском городе Мары до афганского города Герат, сообщает Trend.

Согласно официальной информации, строящаяся линия электропередачи сможет поставлять электроэнергию не только в Пакистан, но и в другие страны Южной Азии.

Гидроэлектростанция оснащена двумя установками, предоставленными американской компанией General Electric, что позволяет вырабатывать до 3580 МВт/часов электроэнергии в сутки.

Кроме того, в настоящее время ведутся работы по увеличению объемов электроэнергии, отправляемой по маршрутам Серхетабат - Герат - Тургунди и Рабаткашан - Калайнау (Туркменистан - Афганистан).

Туркменистан активно интегрируется в общую энергетическую систему Центральной Азии.

Ожидается, что к 2025 году страна увеличит объем экспорта электроэнергии на 8,7 процента. Достижению этой цели будет способствовать строительство новых электростанций, линий электропередачи, современных трансформаторных подстанций и объектов распределения энергии.