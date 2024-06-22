Чехия видит потенциал поставок углеводородов из Азербайджана (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ — Чехия видит потенциал увеличения поставок азербайджанской нефти и газа в регион Центрально-Восточной Европы (ЦВЕ).

Об этом сообщил эксклюзивно Trend директор по энергетической стратегии и международному сотрудничеству министерства промышленности и торговли Чехии Петр Бинхак.

"Азербайджан уже имеет долю в импорте нефти и газа в ЕС, и мы надеемся, что эта доля будет увеличиваться. Мы видим потенциал роста поставок азербайджанской нефти и газа в регион Центральной и Восточной Европы. Общая цель ЕС и, в частности, Чехии – поэтапный отказ от поставок российской нефти и газа. И в этом процессе важна роль Азербайджана", — подчеркнул Бинхак.

Отметим, что Чехия входит в ТОП-5 покупателей азербайджанской нефти. В частности, по данным госкомитета по статистике Азербайджана, за января-апрель 2024 года Чехия приобрела 424 663 тонны азербайджанской нефти за 272 миллиона долларов США.

"За последние пару лет мы доставили два миллиона тонн азербайджанской нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Кралупы и Влтаву. Сейчас ведутся работы по расширению мощности Трансальпийского трубопровода (TAL, покрывает 25% потребности Чехии), который используется для поставки нефти на НПЗ Кралупы и Влтаву. С увеличением мощности данного трубопровода мы надеемся исключить оставшиеся 50 процентов наших поставок, которые в настоящее время поступают из Российской Федерации, из нашего баланса. Этот будет возможно за счет диверсификации источников, в частности, за счет соединения TAL с нефтепроводом "Ингольштадт-Кралупы- трубопровод Литвинова" (IKL)", — сообщил Бинхак.

Говоря о газе, представитель министерства промышленности и торговли Чехии подчеркнул, что Чехия решительно поддерживает дискуссии ЕС об укреплении внутренней газовой инфраструктуры, будь то маршрут через Западные Балканы или терминалы сжиженного природного газа (СПГ) в Северо-Западной Европе.

"Мы, безусловно, поддерживаем проекты диверсификации источников газа и признаем важность альтернативных маршрутов. Мы не считаем, что инвестиции в новую газовую инфраструктуру или улучшение существующей инфраструктуры создают риски эффекта блокировки ("зеленых" целей ЕС по переходу с ископаемого на возобновляемое топливо). Наша конечная цель — заменить российские поставки. Речь не идет об увеличении потребления газа, которое поставит под угрозу наши климатические цели к 2030 или 2050 году. В настоящее время, при стабильном или даже немного сниженном потреблении газа, ЕС все еще нуждается в новых поставках для поэтапного замещения российского газа", — отметил Бинхак.

По его словам, Чехия наблюдает за развитием газопроводных проектов "Вертикальный коридор" и "Кольцо солидарности".

"Мы не участвуем в них. В них вовлечена соседняя Словакия. Мы, безусловно, заинтересованы в подобных проектах, поскольку у нас прочные связи со Словакией. Поэтому в этом плане, чем больше газа попадет в регион, тем лучше для Чехии", — пояснил Бинхак.

Он добавил, что потребление газа в Чехии в 2023 году снизилось до 7 млрд кубометров с предыдущего показателя в 9,5 млрд кубометров в год.

"Это сокращение связано с последствиями для страны от пандемии COVID, с дополнительными мерами внутри страны по сокращению спроса на газ и повышению энергоэффективности. Мы активно стремимся диверсифицировать наше энергоснабжение", — подчеркнул представитель чешского министерства.

Он напомнил, что до 2022 года Чехия практически на 100 процентов зависела от поставок российского газа, однако за последние несколько лет смогла изменить эту ситуацию, в частности, за счет увеличения импорта СПГ из ряда стран Западной Европы, из США и других стран.

"В наших интересах привлечь как можно больше альтернативных поставщиков, и Азербайджан, безусловно, играет значительную роль в этой стратегии. Многое будет зависеть от инфраструктуры", — добавил Бинхак.

Напомним, что ранее в июне, выступая на Бакинском энергетическом форуме, он говорил, что к 2035 году газ как топливо будет использоваться для производства примерно 10 процентов производимой в Чехии электроэнергии.