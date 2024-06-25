SOCAR может принять участие в конференции "ONS 2024" в Ставангере

БАКУ /Trend/ — Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) может принять участие в конференции "ONS 2024", которая пройдет 26-29 августа в норвежском городе Ставангер, сообщает во вторник Trend.

Возможное участие SOCAR в данном авторитетном международном мероприятии обсудили 25 июня в Баку президент SOCAR Ровшан Наджаф и старший вице-президент компании Equinor Джузеппина Рагон.

"Стороны также обсудили реализацию Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере декарбонизации, подписанного в декабре прошлого года, и другие вопросы, представляющие взаимный интерес", — отмечено в информации SOCAR в социальных сетях.

Отметим, что в декабре 2023 года Equinor решила официально выйти из проектов ископаемого топлива в Азербайджане, при этом сохранив интерес к "зеленым" проектам.

SOCAR в декабре 2023 года сообщила о приобретении доли Equinor в месторождениях "Азери-Чираг-Гюнешли", "Карабах" и проекте Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

До этого Equinor владела 7,27% акций в АЧГ, 8,71% - в БТД и 50% - в месторождении "Карабах". Ранее SOCAR владела 25% акций в АЧГ, 25% - в БТД и 50% - в месторождении "Карабах".

Сделки будут завершены в 2024 году при соблюдении всех нормативных требований и договорных обязательств.