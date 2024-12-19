Назван объем производства гидро- и теплоэлектростанций в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре текущего года гидроэлектростанции Азербайджана произвели 2 миллиарда 720,2 миллиона киловатт-час электроэнергии.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики.

По информации, это на 1 миллиард 132,4 миллиона киловатт-час (71,3 процента) больше соответствующего периода прошлого года.

За отчетный период тепловыми электростанциями произведено 20 миллиардов 261,3 миллиона киловатт-час электроэнергии, что на 2 миллиарда 126,2 миллиона киловатт-час (9,5 процента) меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом за первые 11 месяцев текущего года за счет сжигания отходов было произведено 182,8 миллиона киловатт-час электроэнергии. Согласно информации, это на 5,8 процента больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Отметим, что в январе-ноябре текущего года в Азербайджане было произведено около 24 миллиарда 360,2 миллиона киловатт-час электроэнергии, что на 572,1 миллиона киловатт-час (2,3 процента) меньше, чем за 11 месяцев прошлого года. В целом в сфере производства, распределения и снабжения электроэнергии, газа и пара в стране за январь-ноябрь 2024 года произведено продукции и оказаны услуги на сумму 2789,7 миллиона манатов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!