БАКУ /Trend/ - Цены на банковские металлы в Азербайджане повысились, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 21 декабря подорожала по сравнению с предыдущим днем на 24,8285 маната, составив 2140,9885 маната, серебра - на 0,308, до 25.0750 маната, платины - на 14,4415 маната, до 1349,0265 маната, а унция палладия - на 2,363, до 2142,8245 маната.

Название 21.12.2018 20.12.18 Золото XAU 2140.9885 2116,16 Серебро XAG 25.0750 24,767 Платина XPT 1349.0265 1334,585 Палладий XPD 2142.8245 2140,4615

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 21 декабря составляет 1,7 AZN/USD.

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