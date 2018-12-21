БАКУ /Trend/ - Цены на банковские металлы в Азербайджане повысились, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 21 декабря подорожала по сравнению с предыдущим днем на 24,8285 маната, составив 2140,9885 маната, серебра - на 0,308, до 25.0750 маната, платины - на 14,4415 маната, до 1349,0265 маната, а унция палладия - на 2,363, до 2142,8245 маната.
|
Название
|
21.12.2018
|
20.12.18
|
Золото
|
XAU
|
2140.9885
|
2116,16
|
Серебро
|
XAG
|
25.0750
|
24,767
|
Платина
|
XPT
|
1349.0265
|
1334,585
|
Палладий
|
XPD
|
2142.8245
|
2140,4615
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 21 декабря составляет 1,7 AZN/USD.
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