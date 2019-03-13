SOFAZ вдвое сократил продажу инвалюты азербайджанским банкам

БАКУ /Trend/ - Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) в феврале 2019 года реализовал на организованных Центральным банком валютных аукционах 316,2 миллиона долларов, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу Фонда.

Отметим, что в январе этого года SOFAZ реализовал на организованных Центральным банком валютных аукционах 634,9 миллиона долларов.

Продажа валюты осуществляется в рамках трансфертов SOFAZ в государственный бюджет Азербайджана, которые предусмотрены на 2019 год в размере 11,6 миллиарда манатов.

Официальный курс маната на следующий день определяется на основе средневзвешенного курса по сделкам, заключенным с коммерческими банками на межбанковском валютном рынке и аукционах. Аукционы проводятся в формате односторонней продажи валюты.

Официальный курс на шестое февраля составляет 1,7 AZN/USD.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.