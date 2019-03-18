Официальный курс маната к мировым валютам на 18 марта

18 марта 2019 09:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 18 марта установлен на уровне 1,7 и 1,9271 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник.

Курсы валют

18.03.2019

1 доллар США

1 USD

1.7

1 евро

1 EUR

1.9271

1 австралийский доллар

1 AUD

1.2095

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0425

1 белорусский рубль

1 BYN

0.7989

1 бразильский реал

1 BRL

0.4456

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1181

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1502

1 чешская крона

1 CZK

0.0751

100 чилийских песо

100 CLP

0.2542

1 китайский юань

1 CNY

0.2532

1 датская крона

1 DKK

0.2582

1 грузинский лари

1 GEL

0.6334

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2166

1 индийская рупия

1 INR

0.0247

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.2590

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0119

100 иранских риалов

100 IRR

0.0040

1 шведская крона

1 SEK

0.1844

1 швейцарский франк

1 CHF

1.6974

1 израильский шекель

1 ILS

0.4725

1 канадский доллар

1 CAD

1.2764

1 кувейтский динар

1 KWD

5.5967

1 казахский тенге

1 KZT

0.0045

1 киргизский сом

1 KGS

0.0241

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1125

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4165

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0885

1 молдавская лея

1 MDL

0.0988

1 египетский фунт

1 EGP

0.0977

1 норвежская крона

1 NOK

0.1996

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0199

1 польский злотый

1 PLN

0.4482

1 российский рубль

1 RUB

0.0263

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2578

1 саудовский риал

1 SAR

0.4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3670

1 турецкая лира

1 TRY

0.3119

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0552

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1801

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4857

1 украинская гривна

1 UAH

0.0629

100 японских иен

100 JPY

1.5242

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.1673

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане дорожает золото и серебро
Финансы 09:38
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю
Бизнес 16 марта 10:45
Доходность на депозитных аукционах Центробанка Азербайджана снизилась
Финансы 15 марта 14:58
Стратегические валютные резервы Азербайджана выросли
Бизнес 15 марта 13:44
Центробанк Азербайджана огласил инфляционные ожидания на этот год
Финансы 15 марта 13:16
Центробанк Азербайджана снизил учетную ставку
Финансы 15 марта 11:33
Лента новостей
Распоряжение Президента Азербайджана о помиловании еще раз показало совершенствование в стране этого гуманистического и правового института
Политика 10:36
Распоряжение Президента Азербайджана о помиловании приумножило радость в семьях, ожидающих освобождения своих близких
Политика 10:22
В пожаре в Баку погибла женщина
Происшествия 10:19
В одном из городов России поступили сообщения о минировании более 30 учреждений
Россия 10:13
Иран подтвердил намерение провести с Турцией операции против РПК
Турция 10:12
В Баку восстановлена подача газа
Общество 09:42
В Азербайджане дорожает золото и серебро
Финансы 09:38
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 24 раза за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 09:37
Турция выступает против выражения «христианский терроризм» - вице-президент
Турция 09:24