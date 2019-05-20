Корея поделится с Азербайджаном опытом в решении вопроса проблемных кредитов

БАКУ /Trend/ - Республика Корея готова поделиться с Азербайджаном опытом в решении проблемных кредитов.

Как сообщает Trend, об этом сказал посол Республики Корея в Азербайджане Тонг Оп Ким на проходящей в Баку международной конференции на тему "Решение проблемных кредитов: опыт Азербайджана и Республики Корея", организованной Центром экономических реформ и коммуникаций и посольством Республики Корея в Азербайджане совместно с Корейским институтом развития.

Посол сказал, что данная конференция и обмен опытом улучшит и укрепит отношения между двумя странами.

Посол сказал, что с ноября по декабрь 1997 года из-за экономического кризиса Корея привлекла большое количество кредитов Международного валютного фонда. В результате интенсивного развития и правильного решения вопроса по проблемным кредитам, Корея сумела выйти из кризиса.

Согласно данным Центрального банка Азербайджана, за март 2019 года объем проблемных кредитов сократился на 8,9 процента или 152,2 миллиона манатов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1,56 миллиарда манатов. Удельный вес просроченных займов за тот же период снизился с 14,7 процента до 11,9 процента.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

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