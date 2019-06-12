Золото и серебро в Азербайджане подорожали

БАКУ /Trend/ - Цены на золотые и серебряные слитки в Азербайджане в среду повысились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 12 июня подорожала на 6,103 маната, составив 2265,1565 маната, серебра - на 0,1445 маната, до 25,1684 маната, платины - на 20,332 маната, до 1391, 4500 маната, палладия - на 35,445 маната, составив 2379,9745 маната.
|
Название
|
12.06.2019
|
11.06.2019
|
Золото
|
XAU
|
2265,1565
|
2259,0535
|
Серебро
|
XAG
|
25,1684
|
25,0239
|
Платина
|
XPT
|
1391,4500
|
1371,1180
|
Палладий
|
XPD
|
2379,9745
|
2344,5295
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 12 июня составляет 1,7 AZN/USD.
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