Золото и серебро в Азербайджане подорожали

12 июня 2019 10:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на золотые и серебряные слитки в Азербайджане в среду повысились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 12 июня подорожала на 6,103 маната, составив 2265,1565 маната, серебра - на 0,1445 маната, до 25,1684 маната, платины - на 20,332 маната, до 1391, 4500 маната, палладия - на 35,445 маната, составив 2379,9745 маната.

Название

12.06.2019

11.06.2019

Золото

XAU

2265,1565

2259,0535

Серебро

XAG

25,1684

25,0239

Платина

XPT

1391,4500

1371,1180

Палладий

XPD

2379,9745

2344,5295

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 12 июня составляет 1,7 AZN/USD.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Официальный курс маната к мировым валютам на 12 июня
Финансы 09:56
Оборот по платежным картам в Азербайджане продолжает расти
Бизнес 11 июня 10:06
Официальный курс маната к мировым валютам на 11 июня
Финансы 11 июня 09:46
Центробанк Азербайджана уверен в краткосрочных прогнозах по инфляции
Экономика 11 июня 09:30
Спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана превысил предложение более чем в пять раз
Финансы 10 июня 13:50
Золото и серебро в Азербайджане подешевели
Финансы 10 июня 09:50
Лента новостей
Турция закрыла пролив Босфор
Турция 11:37
Технологии блокчейн могут стать инструментальными для стабильности и прозрачности в таможенной сфере
Экономика 11:35
В Индии предупредили о приближении мощного циклона
Другие страны 11:35
В АМИ Trend пройдет видеомост «Транспортный коридор «Север-Юг»: перспективы региональной интеграции»
Общество 11:34
Али Ахмедов: Гейдар Алиев уберег азербайджанский народ от горькой судьбы
Политика 11:34
Вся правда об азербайджаноненавистниках - "Политшоу представляет" (Видеопроект)
Азербайджан 11:31
Туркменистан изучает европейский опыт внедрения электронного документооборота
Туркменистан 11:29
Немецкая сторона представит скидку в размере 10 процентов на большегрузы Узбекистана
Экономика 11:24
В парламенте Азербайджана совместно с ПА ОБСЕ обсуждаются вопросы региональной безопасности
Политика 11:19