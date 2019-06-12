Золото и серебро в Азербайджане подорожали

БАКУ /Trend/ - Цены на золотые и серебряные слитки в Азербайджане в среду повысились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 12 июня подорожала на 6,103 маната, составив 2265,1565 маната, серебра - на 0,1445 маната, до 25,1684 маната, платины - на 20,332 маната, до 1391, 4500 маната, палладия - на 35,445 маната, составив 2379,9745 маната.

Название 12.06.2019 11.06.2019 Золото XAU 2265,1565 2259,0535 Серебро XAG 25,1684 25,0239 Платина XPT 1391,4500 1371,1180 Палладий XPD 2379,9745 2344,5295

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 12 июня составляет 1,7 AZN/USD.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.