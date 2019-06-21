Золото и серебро в Азербайджане подорожали

21 июня 2019 09:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане в пятницу повысились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 21 июня подорожала на 43,1035 маната, составив 2386, 6980 маната, серебра - на 0,4103 маната, до 26, 3128 маната, унция платины подешевела - на 4,114 маната, до 1379, 0910 маната, цена на унцию палладия снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 24,0805 маната, составив 2536,2470 маната.

Название

21.06.2019

20.06.2019

Золото

XAU

2386.6980

2343.5945

Серебро

XAG

26.3128

25.9025

Платина

XPT

 1379.0910

1383.2050

Палладий

XPD

2536.2470

2560.3275

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 21 июня составляет 1,7 AZN/USD.

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