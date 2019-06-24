Курс евро в Узбекистане резко пошел вверх

24 июня 2019 13:20 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Узбекистана опубликовал новые курсы валют, которые будут действовать с 25 июня, сообщает Trend со ссылкой на Центробанк.

Курс доллар стоит 8562,34 сума, евро — 9731,96.

В отличие от американской валюты, которая демонстрирует регулярный, но постепенный рост (+17,06 на прошлой неделе и 26,60 на этой), евро ведет себя нестабильно.

На прошлой неделе европейская валюта потеряла к узбекской валюте сразу 86,52 сума, а на этой подскочил на 165,96.

Российский рубль незначительно прибавил. Его стоимость выросла на 2,77 сума и составила 135,34 сумов.

После валютной реформы 2017 года Центробанку удалось стабилизировать положение на рынке, однако сум постепенно теряет свои позиции к мировым валютам.

Однако изменения в курсе носят еще и сезонный характер, так что после значительных колебаний и роста в определенные периоды вполне возможно некоторое укрепление сума.

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