Представители акции «Стоп Ненскра» обратилась к банкам с призывом остановить финансирование строительство ГЭС в Грузии

БАКУ /Trend/ - 12 июля представители кампании «Стоп Ненскра» появились в Люксембурге на ежегодном собрании Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и направили петицию в международные банки развития с призывом не финансировать проект строительства гидроэлектростанции Ненскра в Грузии, передает Trend со ссылкой на CEE Bankwatch.

Как сообщалось, петиция, которая направлена на предотвращение строительства гидроэлектростанции мощностью 280 мегаватт с плотиной высотой 125 м в долине реки в Сванети, была скреплена более чем 89 000 подписей представителей международного сообщества. Она была адресована двум европейским европейских банкам - Европейскому инвестиционному банку (ЕИБ) и Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР).

Европейцы призвали банки остановить финансирование противоречивого проекта, который угрожает окружающей среде и условиям жизни местных жителей, и создаст значительные экономические риски для страны. По их словам, это приведет к непоправимому ущербу и потере уникального биоразнообразия в горах Кавказа, нанесет вред экономике и жизнедеятельности коренного народа сванов.

В прошлом году банки ЕБРР и ЕИБ одобрили кредит для проекта «Ненскра-ГЭС» в размере 214 и 150 миллионов долларов США,соответственно, но ни один из них еще не выделил деньги.

Петиция была инициирована Bankwatch и членом НПО «Зеленая альтернатива» Мананой Кочладзе. Кочладзе, представившая петицию представителям ЕИБ и ЕБРР в Люксембурге, сказала:

«Эта петиция продемонстрировала силу глобальной поддержки, десятки тысяч европейцев подали голоса за местных коренных жителей Сванетии и выразили солидарность в их протесте».

По ее словам, это проект лишит местных коренных жителей их исконных земель.

Манана Кочладзе отметила, что наряду с этим, проект Ненскра создаст финансовые риски для страны.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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