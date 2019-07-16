Золото и серебро в Азербайджане подорожали

16 июля 2019 09:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане 16 июля повысились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 16 июля подорожала на 4,675 маната, составив 2404.2930 маната, унция серебра повысилась на 0,2402 маната, до 26.0885 маната, унция платины подорожала на 14,637 маната, до 1431.0770 маната, цена на унцию палладия повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 13,804 маната, составив 2660.0920 маната.

Название

16.07.2019

15.07.2019

Золото

XAU

2404.2930

2399.6180

Серебро

XAG

26.0885

25.8483

Платина

XPT

1431.0770

1416.4400

Палладий

XPD

2660.0920

2646.2880

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 16 июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Ровшан Бадалов. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @badalov_rovshan

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