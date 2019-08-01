Казахский тенге может вновь побить негативный рекорд

1 августа 2019 14:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) первое августа 2019 года составил 384,92 тенге, вновь приблизившись к историческому пику, сообщает в четверг Trend со ссылкой на данные биржи.

Отметим, последний раз рекорд был побит 29 июля 2019 года, когда средневзвешенный курс доллара составил 384,94 тенге.

Сообщается, что в обменных пунктах Нур-Султана максимальный курс продажи американской валюты составляет 386 тенге, а Алматы — 386,9 тенге.

Официальный курс Национального банка на первое августа составляет 384,2 тенге за доллар.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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