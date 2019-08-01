Центробанк: Профицит на внутреннем валютном рынке Азербайджана превышает $1 млрд

1 августа 2019 16:54 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сегодня, наряду со стерилизацией Центрального банка, профицит на внутреннем валютном рынке превышает один миллиард долларов, что обеспечивает стабильность курса маната.

Как сообщат Trend, об этом сказал председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов на прошедшем в среду совещании при Президенте Ильхаме Алиеве, связанном с социально-экономической сферой

По его словам, несмотря на стабильность маната, ЦБА отслеживает внешнюю конкурентоспособность со странами-партнерами.

Также Рустамов добавил, что за 6 месяцев курс маната снизился на 1,2 процента.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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