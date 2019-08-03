Объем проблемных кредитов в Азербайджане продолжает сокращаться

3 августа 2019 16:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За июнь 2019 года объем проблемных кредитов сократился на 14,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 14,9 миллиарда манатов, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка Азербайджана.

Объем кредитов в национальной валюте в июне 2019 года составил 8,7 миллиарда манатов (рост по сравнению с июнем 2018 года на 14,8 процента), а их доля в кредитном портфеле банков составила 35,33 процента.

В иностранной валюте было выдано кредитов на сумму 4764,5 миллиона в манатном эквиваленте(рост по сравнению с апрелем 2018 года на 1,8 процента), при удельном весе 35,33 процента.

Объем краткосрочных кредитов составил 1508,0 миллиона манатов, долгосрочных кредитов – 7210,1 миллиона манатов.

(Автор: Кямаля Мамедлы)

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