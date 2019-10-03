В Иране подорожало 18 валют

БАКУ/Trend/ - Центробанк Ирана обнародовал курс иностранных валют на третье октября.

Об этом передает в четверг Trend со ссылкой на информационный портал банка.

Согласно курсу валют, обнародованному Центробанком, 18 из них подорожали, а 15 подешевели.

Согласно информации, 1 доллар США составляет 42 тысячи риалов, а 1 Евро - 46 020 риалов.

Валюты Иранский риал Доллары США USD 42,000 Британский фунт GBP 51,675 Швейцарский франк CHF 42,096 Шведская крона SEK 4,254 Норвежская крона NOK 4,602 Датская крона DKK 6,164 Индийская рупия INR 590 Дирхем ОАЭ AED 11,437 Кувейтский динар KWD 138,016 100 пакистанских рупий PKR 26,796 100 японских йен JPY 39,193 Гонконгский доллар HKD 5,357 Оманский риал OMR 109,234 Канадский доллар CAD 31,536 Новозеландский доллар NZD 26,313 Южноафриканский ранд ZAR 2,752 Турецкая лира TRY 7,358 Российский рубль RUB 644 Катарский риал QAR 11,539 100 иракских динаров IQD 3,533 Сирийская лира SYP 82 Австралийский доллар AUD 28,210 Саудовский риал SAR 11,201 Бахрейнский динар BHD 111,702 Сингапурский доллар SGD 30,381 100 бангладешских так BDT 49,897 10 шри-ланкийских рупий LKR 2,315 Мьянманский кьят MMK 28 100 непальских рупий NPR 36,670 Ливийский динар LYD 29,696 Китайский юань CNY 5,876 100 тайских батов THB 137,351 Малайзийский ринггит MYR 10,030 1000 южнокорейских вон KRW 34,865 Иорданский динар JOD 59,239 Евро EUR 46,020 100 казахских тенге KZT 10,831 Грузинский лари GEL 14,137 1000 индонезийских рупий IDR 2,961 Афганский афгани AFN 539 Белорусский рубль BYN 20,118 Азербайджанский манат AZN 24,758 100 филиппинских песо PHP 80,847 Таджикский сомони TJS 4,334 Венесуэльский боливар VEF 4,206 Туркменский манат TMT 11,966

Отметим, что по официальному курсу в Иране, в страну можно ввозить только продукты первой необходимости.

Курс валюты для банков и пунктов обмена валюты называется системой SANA. Согласно этой системе, курс евро составляет 125 908 риалов, а курс доллара - 113 724 риала.

Система, через которую иранские предприниматели возвращают в экономику страны определенную часть валюты, полученной от экспорта, называется NIMA. Согласно этой системе цена одного евро составляет 120 935 риалов, а одного доллара - 111 702 риала.

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