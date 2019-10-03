В Иране подорожало 18 валют

3 октября 2019 15:56 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Центробанк Ирана обнародовал курс иностранных валют на третье октября.
Об этом передает в четверг Trend со ссылкой на информационный портал банка.

Согласно курсу валют, обнародованному Центробанком, 18 из них подорожали, а 15 подешевели.

Согласно информации, 1 доллар США составляет 42 тысячи риалов, а 1 Евро - 46 020 риалов.

Валюты

Иранский риал

Доллары США

USD

42,000

Британский фунт

GBP

51,675

Швейцарский франк

CHF

42,096

Шведская крона

SEK

4,254

Норвежская крона

NOK

4,602

Датская крона

DKK

6,164

Индийская рупия

INR

590

Дирхем ОАЭ

AED

11,437

Кувейтский динар

KWD

138,016

100 пакистанских рупий

PKR

26,796

100 японских йен

JPY

39,193

Гонконгский доллар

HKD

5,357

Оманский риал

OMR

109,234

Канадский доллар

CAD

31,536

Новозеландский доллар

NZD

26,313

Южноафриканский ранд

ZAR

2,752

Турецкая лира

TRY

7,358

Российский рубль

RUB

644

Катарский риал

QAR

11,539

100 иракских динаров

IQD

3,533

Сирийская лира

SYP

82

Австралийский доллар

AUD

28,210

Саудовский риал

SAR

11,201

Бахрейнский динар

BHD

111,702

Сингапурский доллар

SGD

30,381

100 бангладешских так

BDT

49,897

10 шри-ланкийских рупий

LKR

2,315

Мьянманский кьят

MMK

28

100 непальских рупий

NPR

36,670

Ливийский динар

LYD

29,696

Китайский юань

CNY

5,876

100 тайских батов

THB

137,351

Малайзийский ринггит

MYR

10,030

1000 южнокорейских вон

KRW

34,865

Иорданский динар

JOD

59,239

Евро

EUR

46,020

100 казахских тенге

KZT

10,831

Грузинский лари

GEL

14,137

1000 индонезийских рупий

IDR

2,961

Афганский афгани

AFN

539

Белорусский рубль

BYN

20,118

Азербайджанский манат

AZN

24,758

100 филиппинских песо

PHP

80,847

Таджикский сомони

TJS

4,334

Венесуэльский боливар

VEF

4,206

Туркменский манат

TMT

11,966

Отметим, что по официальному курсу в Иране, в страну можно ввозить только продукты первой необходимости.

Курс валюты для банков и пунктов обмена валюты называется системой SANA. Согласно этой системе, курс евро составляет 125 908 риалов, а курс доллара - 113 724 риала.

Система, через которую иранские предприниматели возвращают в экономику страны определенную часть валюты, полученной от экспорта, называется NIMA. Согласно этой системе цена одного евро составляет 120 935 риалов, а одного доллара - 111 702 риала.

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