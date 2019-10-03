В Иране подорожало 18 валют

БАКУ/Trend/ - Центробанк Ирана обнародовал курс иностранных валют на третье октября.
Об этом передает в четверг Trend со ссылкой на информационный портал банка.
Согласно курсу валют, обнародованному Центробанком, 18 из них подорожали, а 15 подешевели.
Согласно информации, 1 доллар США составляет 42 тысячи риалов, а 1 Евро - 46 020 риалов.
|
Валюты
|
Иранский риал
|
Доллары США
|
USD
|
42,000
|
Британский фунт
|
GBP
|
51,675
|
Швейцарский франк
|
CHF
|
42,096
|
Шведская крона
|
SEK
|
4,254
|
Норвежская крона
|
NOK
|
4,602
|
Датская крона
|
DKK
|
6,164
|
Индийская рупия
|
INR
|
590
|
Дирхем ОАЭ
|
AED
|
11,437
|
Кувейтский динар
|
KWD
|
138,016
|
100 пакистанских рупий
|
PKR
|
26,796
|
100 японских йен
|
JPY
|
39,193
|
Гонконгский доллар
|
HKD
|
5,357
|
Оманский риал
|
OMR
|
109,234
|
Канадский доллар
|
CAD
|
31,536
|
Новозеландский доллар
|
NZD
|
26,313
|
Южноафриканский ранд
|
ZAR
|
2,752
|
Турецкая лира
|
TRY
|
7,358
|
Российский рубль
|
RUB
|
644
|
Катарский риал
|
QAR
|
11,539
|
100 иракских динаров
|
IQD
|
3,533
|
Сирийская лира
|
SYP
|
82
|
Австралийский доллар
|
AUD
|
28,210
|
Саудовский риал
|
SAR
|
11,201
|
Бахрейнский динар
|
BHD
|
111,702
|
Сингапурский доллар
|
SGD
|
30,381
|
100 бангладешских так
|
BDT
|
49,897
|
10 шри-ланкийских рупий
|
LKR
|
2,315
|
Мьянманский кьят
|
MMK
|
28
|
100 непальских рупий
|
NPR
|
36,670
|
Ливийский динар
|
LYD
|
29,696
|
Китайский юань
|
CNY
|
5,876
|
100 тайских батов
|
THB
|
137,351
|
Малайзийский ринггит
|
MYR
|
10,030
|
1000 южнокорейских вон
|
KRW
|
34,865
|
Иорданский динар
|
JOD
|
59,239
|
Евро
|
EUR
|
46,020
|
100 казахских тенге
|
KZT
|
10,831
|
Грузинский лари
|
GEL
|
14,137
|
1000 индонезийских рупий
|
IDR
|
2,961
|
Афганский афгани
|
AFN
|
539
|
Белорусский рубль
|
BYN
|
20,118
|
Азербайджанский манат
|
AZN
|
24,758
|
100 филиппинских песо
|
PHP
|
80,847
|
Таджикский сомони
|
TJS
|
4,334
|
Венесуэльский боливар
|
VEF
|
4,206
|
Туркменский манат
|
TMT
|
11,966
Отметим, что по официальному курсу в Иране, в страну можно ввозить только продукты первой необходимости.
Курс валюты для банков и пунктов обмена валюты называется системой SANA. Согласно этой системе, курс евро составляет 125 908 риалов, а курс доллара - 113 724 риала.
Система, через которую иранские предприниматели возвращают в экономику страны определенную часть валюты, полученной от экспорта, называется NIMA. Согласно этой системе цена одного евро составляет 120 935 риалов, а одного доллара - 111 702 риала.
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