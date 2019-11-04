Официальный курс маната к мировым валютам на 4 ноября

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на четвертое ноября установлен на уровне 1,7 и 1,8986 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник.
|
Курсы валют
|
04.11.2019
|
1 доллар США
|
1 USD
|
1,7
|
1 евро
|
1 EUR
|
1,8986
|
1 австралийский доллар
|
1 AUD
|
1,1763
|
1 аргентинский песо
|
1 ARS
|
0,0285
|
1 белорусский рубль
|
1 BYN
|
0,8297
|
1 бразильский реал
|
1 BRL
|
0,4260
|
1 дирхам ОАЭ
|
1 AED
|
0,4628
|
1 южноафриканский ранд
|
1 ZAR
|
0,1145
|
100 южнокорейских вон
|
100 KRW
|
0,1465
|
1 чешская крона
|
1 CZK
|
0,0744
|
100 чилийских песо
|
100 CLP
|
0,2295
|
1 китайский юань
|
1 CNY
|
0,2419
|
1 датская крона
|
1 DKK
|
0,2541
|
1 грузинский лари
|
1 GEL
|
0,5746
|
1 гонконгский доллар
|
1 HKD
|
0,2169
|
1 индийская рупия
|
1 INR
|
0,0241
|
1 британский фунт стерлингов
|
1 GBP
|
2,1992
|
100 индонезийских рупий
|
100 IDR
|
0,0121
|
100 иранских риалов
|
100 IRR
|
0,0040
|
1 шведская крона
|
1 SEK
|
0,1778
|
1 швейцарский франк
|
1 CHF
|
1,7231
|
1 израильский шекель
|
1 ILS
|
0,4815
|
1 канадский доллар
|
1 CAD
|
1,2939
|
1 кувейтский динар
|
1 KWD
|
5,6036
|
1 казахский тенге
|
1 KZT
|
0,0044
|
1 киргизский сом
|
1 KGS
|
0,0237
|
100 ливанских фунтов
|
100 LBP
|
0,1122
|
1 малайзийский ринггит
|
1 MYR
|
0,4093
|
1 мексиканский песо
|
1 MXP
|
0,0892
|
1 молдавская лея
|
1 MDL
|
0,0972
|
1 египетский фунт
|
1 EGP
|
0,1053
|
1 норвежская крона
|
1 NOK
|
0,1871
|
100 узбекских сомов
|
100 UZS
|
0,0180
|
1 польский злотый
|
1 PLN
|
0,4466
|
1 российский рубль
|
1 RUB
|
0,0268
|
1 сингапурский доллар
|
1 SGD
|
1,2528
|
1 саудовский риал
|
1 SAR
|
0,4533
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
1 SDR
|
2,3460
|
1 турецкая лира
|
1 TRY
|
0,2981
|
1 тайваньский доллар
|
1 TWD
|
0,0559
|
1 таджикский сомони
|
1 TJS
|
0,1753
|
1 новый туркменский манат
|
1 TMM
|
0,4857
|
1 украинская гривна
|
1 UAH
|
0,0686
|
100 японских иен
|
100 JPY
|
1,5708
|
1 новозеландский доллар
|
1 NZD
|
1,0973
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