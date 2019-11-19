Moody's: Экономика мира останется слабой в 2020 году

19 ноября 2019 13:55 (UTC+04:00)

Аналитики международного рейтингового агентства Moody's, оценивая глобальные условия для кредитования, ожидают усиления рисков для экономического роста вследствие неопределённости торговой политики ряда стран и последствий политической непредсказуемости. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом говорится в сообщении агентства.

"Мировая экономика останется слабой в 2020 году после зафиксированного в 2019 году самого медленного роста со времён рецессии 2009 года", — говорится в релизе.

Как отмечает эксперт Moody's Элена Дуггар (Elena Duggar), на это, в частности, повлияет замедление экономического роста США и Китая — основных двигателей мировой экономической активности. "Рост в странах с развитой экономикой замедлится… тогда как рост во многих странах с развивающейся экономикой будет ниже среднего из-за замедления в Китае и прекращения роста мировой торговли", — отмечает эксперт.

Риски рецессии остаются высокими для Европы и США, тогда как в Китае меры восстановления платёжного баланса продолжат создавать трудности для поддержания быстрого роста экономики страны, также считают в агентстве.

Ключевыми рисками как для кредитных условий, так и глобальной экономики в целом остаются внешнеторговые противоречия и меры протекционизма, что протестирует уровень потребительской уверенности в среде с высоким уровнем политической неопределённости, считают аналитики агентства. Главным образом, по их мнению, такие риски выражаются в торговом споре США и Китая, неопределённости вокруг выхода Великобритании из ЕС (Brexit) и других двусторонних спорах.

Агентство подчёркивает, что не ожидает рецессии в 2020 году, но при этом отмечает усиление таких рисков из-за упомянутых негативных факторов, при том что пространство для мер фискальной и монетарной политики для предотвращения будущего спада у развитых экономик остаётся ограниченным.

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