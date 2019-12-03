Золото в Азербайджане подорожало

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане третьего декабря повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подорожала на 2,516 маната, составив 2483,8190 маната, унция серебра подешевела на 0,0661 маната, составив 28,7251 маната, унция платины подорожала на 2,023 маната, составив 1527,8665 маната, унция палладия - на 23,188 маната, составив 3155,5910 маната.

Название 03.12.2019 02.12.2019 Золото XAU 2483,8190 2481,3030 Серебро XAG 28,7251 28,7912 Платина XPT 1527,8665 1525,8435 Палладий XPD 3155,5910 3132,4030

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма. Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Официальный курс на третье декабря составляет 1,7 AZN/USD.

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