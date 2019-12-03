Золото в Азербайджане подорожало

3 декабря 2019 10:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане третьего декабря повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подорожала на 2,516 маната, составив 2483,8190 маната, унция серебра подешевела на 0,0661 маната, составив 28,7251 маната, унция платины подорожала на 2,023 маната, составив 1527,8665 маната, унция палладия - на 23,188 маната, составив 3155,5910 маната.

Название

03.12.2019

02.12.2019

Золото

XAU

2483,8190

2481,3030

Серебро

XAG

28,7251

28,7912

Платина

XPT

1527,8665

1525,8435

Палладий

XPD

3155,5910

3132,4030

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма. Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Официальный курс на третье декабря составляет 1,7 AZN/USD.

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