Золото в Азербайджане подешевело

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане четырнадцатого января понизилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подешевела на 28,5175 маната, составив 2616,2745 маната, унция серебра - на 0,4138 маната, составив 30,2419 маната, унция платины - на 9,86 маната, составив 1647,2150 маната, унция палладия подорожала на 18,2155 маната, составив 3618,0505 маната.

Название 14.01.2019 13.01.2019 Золото XAU 2616,2745 2644,7920 Серебро XAG 30,2419 30,6557 Платина XPT 1647,2150 1657,0750 Палладий XPD 3618,0505 3599,8350

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма. Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Официальный курс на четырнадцатое января составляет 1,7 AZN/USD.

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