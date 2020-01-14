Золото в Азербайджане подешевело

14 января 2020 09:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане четырнадцатого января понизилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подешевела на 28,5175 маната, составив 2616,2745 маната, унция серебра - на 0,4138 маната, составив 30,2419 маната, унция платины - на 9,86 маната, составив 1647,2150 маната, унция палладия подорожала на 18,2155 маната, составив 3618,0505 маната.

Название

14.01.2019

13.01.2019

Золото

XAU

2616,2745

2644,7920

Серебро

XAG

30,2419

30,6557

Платина

XPT

1647,2150

1657,0750

Палладий

XPD

3618,0505

3599,8350

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма. Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Официальный курс на четырнадцатое января составляет 1,7 AZN/USD.

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