Золото в Азербайджане подешевело

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане четырнадцатого января понизилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота подешевела на 28,5175 маната, составив 2616,2745 маната, унция серебра - на 0,4138 маната, составив 30,2419 маната, унция платины - на 9,86 маната, составив 1647,2150 маната, унция палладия подорожала на 18,2155 маната, составив 3618,0505 маната.
|
Название
|
14.01.2019
|
13.01.2019
|
Золото
|
XAU
|
2616,2745
|
2644,7920
|
Серебро
|
XAG
|
30,2419
|
30,6557
|
Платина
|
XPT
|
1647,2150
|
1657,0750
|
Палладий
|
XPD
|
3618,0505
|
3599,8350
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма. Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Официальный курс на четырнадцатое января составляет 1,7 AZN/USD.
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