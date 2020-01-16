В Центробанке Азербайджана произошли структурные изменения

16 января 2020 16:47 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ -В Центральном банке Азербайджана (ЦБА), в связи с передачей полномочий упраздненной Палаты по надзору за финансовыми рынками, осуществлены структурные изменения, сообщает в четверг Trend со ссылкой на сайт ЦБА.

В рамках изменений, в структуре ЦБА упразднены департаменты рыночных операций (руководитель - Али Ахмедов), экономического анализа (Шаиг Адыгезалов) и управления рисками (Тогрул Алиев), а также отдел закупок (Намиг Ягублы).

Вместе с этим созданы департаменты по контролю за деятельностью кредитных организаций (руководитель - Фуад Исаев), операций на финансовых рынках (Эльнур Сейдиев), по контролю за страховой деятельностью (Вусал Гурбанов) и по управлению валютными резервами (Тарлан Расулов), а также отделы лицензирования (Эльнур Аллахвердиев) и финансового мониторинга (Заур Гаджилы).

Помимо этого, департамент стратегического управления под руководством Арифа Ширалиева был переименован в департамент корпоративного управления, а общий отдел, возглавляемый Элизбаром Азимовым, переформирован в секретариат.

Напомним, что Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджана была упразднена 28 ноября 2019 года, согласно распоряжению главы государства об усовершенствовании управления системой регулирования и контроля рынка финансовых услуг.

Согласно распоряжению, полномочия Палаты по надзору за финансовыми рынками, определенные законами Азербайджана, в том числе ее права и обязанности в сфере лицензирования, регулирования и надзора на рынке финансовых услуг, защиты прав инвесторов и потребителей финансовых услуг, а также ее имущество, были переданы Центральному банку Азербайджана.

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