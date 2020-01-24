Золото в Азербайджане подорожало

24 января 2020 09:26 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 24 января повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подорожала на 1,4875 маната, составив 2651,6600 маната, унция серебра - на 0,0103 маната, составив 30,2379 маната, унция платины подешевела - на 18,0795 маната, составив 1703,7910 маната, унция палладия - на 122,3575 маната, составив 4139,3215 маната.

Название

24.01.2020

23.01.2020

Золото

XAU

2651,6600

2650,1725

Серебро

XAG

30,2379

30,2276

Платина

XPT

1703,7910

1721,8705

Палладий

XPD

4139,3215

4261,6790

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма. Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Официальный курс на двадцать четвертое января составляет 1,7 AZN/USD.

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