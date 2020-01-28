Золото в Азербайджане подорожало

БАКУ/Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 28 января повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает Trend во вторник со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подорожала на 0,612 маната, составив 2685,2605 маната, унция серебра подешевела - на 0,2249 маната, составив 30,6978 маната, унция платины на 8,2705 маната, составив 1683,2040 маната, унция палладия - на 133,858 маната, составив 3915,7545 маната.

Название 28.01.2020 27.01.2020 Золото XAU 2685,2605 2684,6485 Серебро XAG 30,6978 30,9227 Платина XPT 1683,2040 1691,4745 Палладий XPD 3915,7545 4049,6125

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма. Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Официальный курс на двадцать восьмое января составляет 1,7 AZN/USD.

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