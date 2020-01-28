Золото в Азербайджане подорожало

28 января 2020 09:27 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 28 января повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает Trend во вторник со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подорожала на 0,612 маната, составив 2685,2605 маната, унция серебра подешевела - на 0,2249 маната, составив 30,6978 маната, унция платины на 8,2705 маната, составив 1683,2040 маната, унция палладия - на 133,858 маната, составив 3915,7545 маната.

Название

28.01.2020

27.01.2020

Золото

XAU

2685,2605

2684,6485

Серебро

XAG

30,6978

30,9227

Платина

XPT

1683,2040

1691,4745

Палладий

XPD

3915,7545

4049,6125

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма. Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Официальный курс на двадцать восьмое января составляет 1,7 AZN/USD.

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