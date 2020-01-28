Золото в Азербайджане подорожало

БАКУ/Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 28 января повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает Trend во вторник со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота подорожала на 0,612 маната, составив 2685,2605 маната, унция серебра подешевела - на 0,2249 маната, составив 30,6978 маната, унция платины на 8,2705 маната, составив 1683,2040 маната, унция палладия - на 133,858 маната, составив 3915,7545 маната.
|
Название
|
28.01.2020
|
27.01.2020
|
Золото
|
XAU
|
2685,2605
|
2684,6485
|
Серебро
|
XAG
|
30,6978
|
30,9227
|
Платина
|
XPT
|
1683,2040
|
1691,4745
|
Палладий
|
XPD
|
3915,7545
|
4049,6125
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма. Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Официальный курс на двадцать восьмое января составляет 1,7 AZN/USD.
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