ЦБА Азербайджана проводит оценку финансовых показателей AtaBank

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) на сегодня проводит оценку ликвидности и других финансовых показателей AtaBank.
Об этом, как сообщает в пятницу Trend с мероприятия, сказал на пресс-конференции, посвященной изменению учётной ставки, председатель ЦБА Эльман Рустамов.
По словам Рустамова, у данного банка в этом направлении действительно есть серьезные проблемы.
Он отметил, что подобный случай для Азербайджана не нов, и отдел финансовой стабильности проводит работу по данному вопросу.
В любом случае, отметил Рустамов, клиенты банка не должны переживать за свои вклады - любое решение в отношении AtaBank ни в коем случае не затронет интересов его клиентов.
Напомним, что сегодня в ЦБА проходит пресс-конференция, посвященная изменению учётной ставки.
(Автор: Эльдар Джанашвили)
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