ЦБА Азербайджана проводит оценку финансовых показателей AtaBank

31 января 2020 13:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) на сегодня проводит оценку ликвидности и других финансовых показателей AtaBank.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend с мероприятия, сказал на пресс-конференции, посвященной изменению учётной ставки, председатель ЦБА Эльман Рустамов.

По словам Рустамова, у данного банка в этом направлении действительно есть серьезные проблемы.

Он отметил, что подобный случай для Азербайджана не нов, и отдел финансовой стабильности проводит работу по данному вопросу.

В любом случае, отметил Рустамов, клиенты банка не должны переживать за свои вклады - любое решение в отношении AtaBank ни в коем случае не затронет интересов его клиентов.

Напомним, что сегодня в ЦБА проходит пресс-конференция, посвященная изменению учётной ставки.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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