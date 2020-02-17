Страны ОПЕК могут затормозить влияние коронавируса на мировую экономику

БАКУ/Trend/ - Снижение глобальной экономической активности в связи с эпидемией коронавируса может притормозиться в нефтегазовом секторе, в случае, если страны ОПЕК вмешаются и скореллируют цены на нефть марки Brent в Европе.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в еженедельной сводке азербайджанской инвестиционной компании InvestAZ.

Прогнозируется, что уже сама вероятность может увеличить цены на нефть до 61 доллара за баррель.

На динамику цен также повлияют важные фундаментальные данные о запасах нефти и бензина в США, которые будут обнародованы в четверг в 20:00 по бакинскому времени.

Аналитики InvestAZ представили также данные о ситуации на международных финансовых рынках и краткосрочные прогнозы.

Евро

Стремительное распространение коронавируса, обнаруженного в Китае, приводит к повышению спроса на доллар, усиливая неопределенность на международных валютных биржах. Так, по курсу EUR/USD сейчас прогнозируется углубление курса до 1,07 доллара за евро.

Наряду с этим, в центре внимания инвесторов будет раскрытие важных фундаментальных показателей по секторам услуг и промышленности в Еврозоне в пятницу в 13:00.

Британский фунт стерлингов

Курс GBP/USD по тем же причинам находится под давлением, и если курс фунта стерлингов опустится ниже отметки в 1,31 доллара, то валюта подешевеет и до 1,29 доллара за фунт.

В центре внимания инвесторов – важные фундаментальные показатели инфляции Англии в среду в 13:30 и оборота розничной торговли в четверг в 13:30, а также показатели деловой активности в сфере услуг и отраслях промышленности, которые будут объявлены в пятницу в 13:30.

Турецкая лира

По курсу лиры также наблюдается снижение, при этом прогнозируется, что падение лиры может продолжиться до уровня 6,13 лиры за доллар.

В центре внимания инвесторов – Решение Центрального банка Турции о процентной ставке в среду в 15:00.

Золото

Наличие в мире политических и экономических рисков приводит к тому, что спрос на золото на рынках цветных металлов остается актуальным. Так, цена за унцию на прошлой неделе снова начала дорожать и может дойти до 1 583 долларов (50,95 доллара за грамм). Согласно анализу, если цена пробьет и этот уровень, то подорожание может продолжаться до 1 594 долларов (51,3 доллара за грамм).

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(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)