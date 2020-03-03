Правительство Грузии выделяет средства на борьбу с коронавирусом

БАКУ/Trend/ - Государственный резервный фонд Грузии выделил министерству здравоохранения страны 1 миллион лари (358 358 долларов) на решение проблемы коронавируса в Грузии, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Министерству финансов также было поручено выделить дополнительные финансовые ресурсы минздраву в случае необходимости.

Правительство Грузии издало указ "О предотвращении распространения коронавируса COVID-19 китайского происхождения" от 28 января, согласно которому государственные органы обязаны финансировать противовирусные меры из своего собственного бюджета.

Правительство Грузии решило приостановить прямые полеты в Иран неделю назад на фоне новой вспышки коронавируса.

Министерство внутренних дел (МВД) обнародовало официальное заявление, в котором говорится, что специальные медицинские палатки были установлены в соответствии с современными стандартами на контрольно-пропускных пунктах сухопутных границ и во всех аэропортах Грузии, где будут находиться пассажиры, прибывшие из стран повышенного риска перед размещением в специальных помещениях.

«Пассажиры, возвращающиеся из стран зоны повышенного риска, будут размещаться в полутермических палатках вместо комнат ожидания. Медицинский персонал будет постоянно дежурить во избежание риска распространения коронавируса», - сообщает пресс-служба МВД.

На сегодняшний день в Грузии зарегистрировано три случая коронавирусной инфекции. Все зараженные являются гражданами Грузии, которые недавно прибыли из-за границы. Кроме того, 170 человек находятся на карантине с подозрением на коронавирус.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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