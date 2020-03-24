Индексы биржи в Токио выросли почти на 7% на фоне мер Японии по сдерживанию коронавируса

Ключевые индексы Токийской фондовой биржи в понедельник выросли почти на 7% на фоне решений японский властей по сдерживанию распространения нового коронавируса, передает Trend со сыслкой на ТАСС.

Как свидетельствуют данные торгов, размещенные на сайте биржи, индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, под конец утренней сессии вырос на 6,74% по сравнению с уровнем 23 марта, до отметки 18026,73 пункта. Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, увеличился на 3,07%, до 1331,66 пункта.

Агентство Kyodo отмечает, что инвесторы в Токио демонстрируют доверие к стратегии властей Японии по борьбе с коронавирусом. К настоящему моменту правительство приняло пакет мер объемом около 1 трлн иен ($9,6 млрд) для поддержки компаний в условиях пандемии. В свою очередь банк Японии (центробанк) объявил о смягчении денежной политики с этой же целью. Помимо этого, в стране наблюдается более устойчивая эпидемиологическая обстановка по сравнению с ситуацией в странах Евросоюза.

Японская валюта на торгах чуть ослабла, что выгодно местным экспортерам. За доллар дают 110,40 - 110,45 иены.