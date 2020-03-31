В Узбекистане приостанавливают работу кассы и обменные пункты за пределами банков

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Узбекистана предписал с 30 марта временно приостановить работу касс и пунктов обмена валюты, расположенных за пределами зданий коммерческих банков, сообщает сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Исключением являются организации, оказывающие гражданам неотложные услуги (например, кассы банков в центрах государственных услуг), банковская инфраструктура в зоне таможенной границы и мобильные кассы для распределения пенсий и пособий.

Банки должны прекратить предоставление всех отчетов (по согласованию с соответствующим департаментом ЦБ), за исключением отчетов по вопросам обеспечения стабильности банковской системы и реализации неотложных задач.

Предписание также предусматривает перевод всех клиентов банков на дистанционное обслуживание.

Для обеспечения непрерывности деятельности банков ЦБ поручил принять меры для обеспечения посещения работы необходимым персоналом.

Банки «Асака», «Туронбанк», «Трастбанк», «Алокабанк», «Хамкорбанк» и другие сообщили об изменениях в своей работе. Они также объявили о приостановке работы пунктов международных денежных переводов, расположенных за пределами здания банка.

Пункты обмена валюты продолжат работать в зданиях самих банков. Кроме того, можно воспользоваться мобильными приложениями банков или банкоматами.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Гюнель Зейналова)

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