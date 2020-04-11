Доступ азербайджанских фермеров к беззалоговым кредитам упрощается - агентство аграрного кредитования

БАКУ /Trend/ - Подписанный Президентом Азербайджана указ о стимулировании финансирования аграрной сферы позволит упростить процесс кредитования фермеров.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал председатель Агентства аграрного кредитования и развития при министерстве сельского хозяйства Мирза Алиев.

По его словам, новый механизм позволяет предоставлять фермерам микрокредиты без залога.

«Как вы знаете, около 80 процентов фермеров действуют в составе малых и средних семейных ферм. Они используют в общей сложности 230 тысяч гектаров земли. Доступ этих фермеров к финансам в основном осуществляется в форме государственных субсидий, льготных кредитов и коммерческих кредитов, предоставляемых различными банками. Если мы посмотрим на общую картину, то увидим, что в этой области кредитный портфель составляет около 60 миллионов манатов, а фермерам этой категории предоставляются субсидии в размере 40–45 миллионов в зависимости от года. Но, глядя на общую картину, мы видим, что наши фермеры нуждаются в дополнительных 140 миллионах манатов. Эта потребность может быть финансирована с помощью новосозданных финансовых инструментов", - отметил он.

Председатель агентства отметил, что указ о стимулировании финансирования аграрной сферы позволяет сформировать механизм предоставления беззалоговых микрокредитов фермерам до 15 тысяч манатов.

«Механизм предусматривает выдачу микрокредитов по процентной ставке в два раза ниже средней рыночной цены. Максимальная процентная ставка по микрозаймам может составлять 12 процентов. Ранее средний срок таких кредитов составлял 1-2 года, но теперь максимальный срок погашения был увеличен до трех лет. Одна сторона механизма - государство, которое выделяет средства в этой области, другая сторона - фермеры, нуждающиеся в микрокредитах, а третья сторона - банки, вовлеченные в процесс. Одним из основных плюсов является и то, что государство частично покрывает возможные риски в этом вопросе для банков. Предоставление банкам доступа к дешевым средствам, реагирование со стороны государства на риски делают этот механизм привлекательным как для банков, так и для фермеров. Этот механизм значительно расширит доступ наших фермеров к финансированию", - сказал Алиев.

По словам председателя агентства, учитывая сезонную деятельность в сельском хозяйстве, предусмотрены также льготные сроки для выплаты микрокредитов.

(Автор: Фидан Бабаева)