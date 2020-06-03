В Азербайджане определен первый модуль в области агрострахования

БАКУ/Trend/ - Фонд аграрного страхования начнет поэтапный запуск страховых модулей для предоставления качественных страховых услуг.

Об этом сказал Trend председатель правления Фонда аграрного страхования Фуад Садыгов.

По его словам, в качестве первого модуля выступает страхование крупнорогатого скота, который находится на завершающей стадии разработки.

"Принцип модулирования утверждён 17 декабря 2019 года Кабинетом министров и включает в себя 14 модулей по страхованию сельскохозяйственных культур, которые позволят предоставить страховое покрытие для 85 процентов выращиваемых в Азербайджане сельскохозяйственных культур, один по страхованию крупного рогатого скота и один - по страхованию аквакультур.

Как отметил Садыгов, на данный момент не планируется увеличивать число модулей. Учитывая основные требования Фонда, которыми являются развитие, устойчивость и непрерывность системы аграрного страхования, конечно же, Фонд будет расширять линейку продуктов, которые будут защищать интересы страхователей.

Напомним, что 19 августа 2019 года Президент Ильхам Алиев подписал указ о применении закона "Об аграрном страховании" и создании Фонда аграрного страхования - некоммерческого юридического лица, которое обеспечивает организацию, развитие и устойчивость системы агрострахования в Азербайджане, а также формирование управляющей структуры и осуществляет контроль за его деятельностью.

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Кабинет министров Азербайджана 14 декабря 2019 года утвердил Устав Фонда аграрного страхования. В нем отражены цели деятельности, обязательства и права Фонда, основы его управления, уставной капитал, имущество и финансовая деятельность, порядок составления и представления отчетов по аудиту и учету, а также другие вопросы.

Отметим, что на сегодняшний день в Азербайджане действуют 21 страховая и одна перестраховочная компании.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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