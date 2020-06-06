Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
БАКУ/Trend/ - На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.
Средневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
25 мая
|
-
|
1 июня
|
1,7
|
26 мая
|
-
|
2 июня
|
1,7
|
27 мая
|
-
|3 июня
|
1,7
|
28 мая
|
-
|
4 июня
|
1,7
|
29 мая
|
-
|
5 июня
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,362 маната (1,9 процента). Средневзвешенный курс составил 1,9048 маната за евро, соответственно средняя цена маната к данной валюте ослабла на 2,5 процента.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
25 мая
|
-
|
1 июня
|
1,8927
|
26 мая
|
-
|
2 июня
|
1,8914
|
27 мая
|
-
|
3 июня
|
1,9044
|
28 мая
|
-
|
4 июня
|
1,9066
|
29 мая
|
-
|
5 июня
|
1,9289
|
Средний курс за неделю
|
1,8580
|
Средний курс за неделю
|
1,9048
По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю снизился на 0,004 маната (1,6 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0246 маната за один рубль, соответственно средняя цена маната к данной валюте ослабла на 3,4 процента.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
25 мая
|
-
|
1 июня
|
0,242
|
26 мая
|
-
|
2 июня
|
0,247
|
27 мая
|
-
|
3 июня
|
0,248
|
28 мая
|
-
|
4 июня
|
0,248
|
29 мая
|
-
|
5 июня
|
0,246
|
Средний курс за неделю
|
0,238
|
Средний курс за неделю
|
0,246
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире снизился на 0,0023 маната (0,9 процента). Средневзвешенный курс составил 0,2512 маната за одну лиру, соответственно средняя цена маната к данной валюте ослабла на 0,4 процента.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
25 мая
|
-
|
1 июня
|
0,2496
|
26 мая
|
-
|
2 июня
|
0,2499
|
27 мая
|
-
|
3 июня
|
0,2527
|
28 мая
|
-
|
4 июня
|
0,2519
|
29 мая
|
-
|
5 июня
|
0,2519
|
Средний курс за неделю
|
0,2502
|
Средний курс за неделю
|
0,2512
(Автор: Эльдар Джанашвили)