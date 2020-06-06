Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ/Trend/ - На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 25 мая - 1 июня 1,7 26 мая - 2 июня 1,7 27 мая - 3 июня 1,7 28 мая - 4 июня 1,7 29 мая - 5 июня 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,362 маната (1,9 процента). Средневзвешенный курс составил 1,9048 маната за евро, соответственно средняя цена маната к данной валюте ослабла на 2,5 процента.

Официальный курс маната по отношению к евро 25 мая - 1 июня 1,8927 26 мая - 2 июня 1,8914 27 мая - 3 июня 1,9044 28 мая - 4 июня 1,9066 29 мая - 5 июня 1,9289 Средний курс за неделю 1,8580 Средний курс за неделю 1,9048

По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю снизился на 0,004 маната (1,6 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0246 маната за один рубль, соответственно средняя цена маната к данной валюте ослабла на 3,4 процента.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 25 мая - 1 июня 0,242 26 мая - 2 июня 0,247 27 мая - 3 июня 0,248 28 мая - 4 июня 0,248 29 мая - 5 июня 0,246 Средний курс за неделю 0,238 Средний курс за неделю 0,246

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире снизился на 0,0023 маната (0,9 процента). Средневзвешенный курс составил 0,2512 маната за одну лиру, соответственно средняя цена маната к данной валюте ослабла на 0,4 процента.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 25 мая - 1 июня 0,2496 26 мая - 2 июня 0,2499 27 мая - 3 июня 0,2527 28 мая - 4 июня 0,2519 29 мая - 5 июня 0,2519 Средний курс за неделю 0,2502 Средний курс за неделю 0,2512

(Автор: Эльдар Джанашвили)