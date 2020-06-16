Курс евро к манату значительно вырос за месяц
БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 16 июня установлен на уровне 1,7 и 1,9267 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:
|
Курсы валют
|
16.06.20
|
Разница за сутки
|
Разница за месяц
|
Разница за год
|
1 доллар США
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
1,9267
|
0,0061
|
0,0898
|
0,0103
|
1 российский рубль
|
0,0245
|
0,0003
|
0,0014
|
-0,0018
|
1 турецкая лира
|
0,2491
|
0,0004
|
0,0029
|
-0,0401
|
1 австралийский доллар
|
1,1818
|
0,0183
|
0,0835
|
0,0087
|
1 аргентинский песо
|
0,0245
|
0
|
-0,0006
|
-0,0146
|
1 белорусский рубль
|
0,7127
|
-0,0034
|
0,0198
|
-0,1085
|
1 бразильский реал
|
0,3297
|
-0,0121
|
0,0373
|
-0,1119
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0
|
0,0000
|
0,0000
|
1 южноафриканский ранд
|
0,0997
|
0,0005
|
0,0076
|
-0,0146
|
100 южнокорейских вон
|
0,1408
|
-0,0003
|
0,0025
|
-0,0028
|
1 чешская крона
|
0,0725
|
0,0006
|
0,0060
|
-0,0025
|
100 чилийских песо
|
0,2161
|
0,0002
|
0,0091
|
-0,0281
|
1 китайский юань
|
0,2403
|
0,0003
|
0,0009
|
-0,0052
|
1 датская крона
|
0,2584
|
0,0008
|
0,0120
|
0,0018
|
1 грузинский лари
|
0,5554
|
-0,0044
|
0,0252
|
-0,0650
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0
|
0,0000
|
0,0021
|
1 индийская рупия
|
0,0224
|
0
|
-0,0001
|
-0,0020
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,1527
|
0,0152
|
0,0757
|
-0,0020
|
100 индонезийских рупий
|
0,0121
|
0,0001
|
0,0007
|
0,0002
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0
|
0,0000
|
0,0000
|
1 шведская крона
|
0,1835
|
0,0012
|
0,0101
|
0,0044
|
1 швейцарский франк
|
1,7907
|
-0,0089
|
0,0440
|
0,0808
|
1 израильский шекель
|
0,4891
|
-0,0013
|
0,0091
|
0,0165
|
1 канадский доллар
|
1,2563
|
0,0075
|
0,0455
|
-0,0179
|
1 кувейтский динар
|
5,5258
|
-0,0035
|
0,0304
|
-0,0684
|
1 казахский тенге
|
0,0042
|
0
|
0,0002
|
-0,0002
|
1 киргизский сом
|
0,0226
|
-0,0002
|
0,0005
|
-0,0017
|
100 ливанских фунтов
|
0,1133
|
0,0018
|
0,0007
|
0,0008
|
1 малайзийский ринггит
|
0,3981
|
-0,0008
|
0,0069
|
-0,0097
|
1 мексиканский песо
|
0,0771
|
0,0022
|
0,0059
|
-0,0115
|
1 молдавская лея
|
0,0988
|
-0,0002
|
0,0035
|
0,0053
|
1 египетский фунт
|
0,1051
|
0,0001
|
-0,0029
|
0,0038
|
1 норвежская крона
|
0,1793
|
0,0028
|
0,0117
|
-0,0164
|
100 узбекских сомов
|
0,0167
|
0
|
-0,0001
|
-0,0033
|
1 польский злотый
|
0,4368
|
0,0070
|
0,0339
|
-0,0135
|
1 сингапурский доллар
|
1,2234
|
0,0019
|
0,0297
|
-0,0196
|
1 саудовский риал
|
0,4531
|
0,0001
|
0,0006
|
-0,0002
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,3419
|
-0,0061
|
0,0321
|
-0,0114
|
1 тайваньский доллар
|
0,0574
|
0,0001
|
0,0006
|
0,0034
|
1 таджикский сомони
|
0,1651
|
-0,0001
|
-0,0005
|
-0,0150
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0
|
0,0000
|
0,0000
|
1 украинская гривна
|
0,0635
|
-0,0004
|
-0,0002
|
-0,0008
|
100 японских иен
|
1,5816
|
-0,0050
|
-0,0040
|
0,0126
|
1 новозеландский доллар
|
1,1022
|
0,0104
|
0,0828
|
-0,0087