Экспорт ведущих ненефтяных госкомпаний Азербайджана вырос вдвое
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в январе-июне 2020 года объем экспорта ведущих государственных компаний в ненефтяном секторе составил 207 миллиона долларов, что в два раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на ежемесячный "Обзор экспорта".
Список государственных компаний, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе, возглавляет Управление маркетинга и экономических операций SOCAR. Далее в этом списке представлены компании ОАО "Azərenerji", ЗАО "AzerGold", ООО "Azəralüminium", ООО "Azərpambıq", ЗАО "Азербайджанские авиалинии", ООО "Азербайджанская теплоэлектростанция", ООО "Azərtütün", Государственная энергетическая служба Нахчыванской АР, а также Сураханский машиностроительный завод.
Ниже приводим рэнкинг государственных компаний, вошедших в десятку по объемам экспорта за январь-июнь 2020 года:
|
Компания
|
Объем экспорта в январе-июне 2020 года (в млн. $)
|
Объем экспорта в январе-июне 2019 года (в млн. $)
|
Управление маркетинга и экономических операций SOCAR
|
71,1
|
112,6
|
ЗАО AzerGold
|
43,1
|
30,4
|
ОАО Azərenerji
|
41,4
|
51,8
|
ООО Azəralüminium
|
33,6
|
39,8
|
ООО АПК Azərpambıq
|
11,1
|
11,5
|
ЗАО AZAL
|
4,9
|
8,4
|
OOO Azəristilik
|
0,822
|
0
|
OOO Azərtütün
|
0,721
|
0,588
|
Госэнергослужба Нахчывана
|
0,24
|
0,139
|
Сураханский машиностроительный завод
|
0,171
|
0,162
Официальный курс на 30 июля составляет 1,7 AZN/USD.
(Автор: Эльдар Джанашвили)