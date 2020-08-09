Экспорт ведущих ненефтяных госкомпаний Азербайджана вырос вдвое

Финансы 9 августа 2020 18:00 (UTC+04:00)
Экспорт ведущих ненефтяных госкомпаний Азербайджана вырос вдвое

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в январе-июне 2020 года объем экспорта ведущих государственных компаний в ненефтяном секторе составил 207 миллиона долларов, что в два раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на ежемесячный "Обзор экспорта".

Список государственных компаний, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе, возглавляет Управление маркетинга и экономических операций SOCAR. Далее в этом списке представлены компании ОАО "Azərenerji", ЗАО "AzerGold", ООО "Azəralüminium", ООО "Azərpambıq", ЗАО "Азербайджанские авиалинии", ООО "Азербайджанская теплоэлектростанция", ООО "Azərtütün", Государственная энергетическая служба Нахчыванской АР, а также Сураханский машиностроительный завод.

Ниже приводим рэнкинг государственных компаний, вошедших в десятку по объемам экспорта за январь-июнь 2020 года:

Компания

Объем экспорта в январе-июне 2020 года (в млн. $)

Объем экспорта в январе-июне 2019 года (в млн. $)

Управление маркетинга и экономических операций SOCAR

71,1

112,6

ЗАО AzerGold

43,1

30,4

ОАО Azərenerji

41,4

51,8

ООО Azəralüminium

33,6

39,8

ООО АПК Azərpambıq

11,1

11,5

ЗАО AZAL

4,9

8,4

OOO Azəristilik

0,822

0

OOO Azərtütün

0,721

0,588

Госэнергослужба Нахчывана

0,24

0,139

Сураханский машиностроительный завод

0,171

0,162

Официальный курс на 30 июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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