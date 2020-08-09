Экспорт ведущих ненефтяных госкомпаний Азербайджана вырос вдвое

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в январе-июне 2020 года объем экспорта ведущих государственных компаний в ненефтяном секторе составил 207 миллиона долларов, что в два раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на ежемесячный "Обзор экспорта".

Список государственных компаний, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе, возглавляет Управление маркетинга и экономических операций SOCAR. Далее в этом списке представлены компании ОАО "Azərenerji", ЗАО "AzerGold", ООО "Azəralüminium", ООО "Azərpambıq", ЗАО "Азербайджанские авиалинии", ООО "Азербайджанская теплоэлектростанция", ООО "Azərtütün", Государственная энергетическая служба Нахчыванской АР, а также Сураханский машиностроительный завод.

Ниже приводим рэнкинг государственных компаний, вошедших в десятку по объемам экспорта за январь-июнь 2020 года:

Компания Объем экспорта в январе-июне 2020 года (в млн. $) Объем экспорта в январе-июне 2019 года (в млн. $) Управление маркетинга и экономических операций SOCAR 71,1 112,6 ЗАО AzerGold 43,1 30,4 ОАО Azərenerji 41,4 51,8 ООО Azəralüminium 33,6 39,8 ООО АПК Azərpambıq 11,1 11,5 ЗАО AZAL 4,9 8,4 OOO Azəristilik 0,822 0 OOO Azərtütün 0,721 0,588 Госэнергослужба Нахчывана 0,24 0,139 Сураханский машиностроительный завод 0,171 0,162

Официальный курс на 30 июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Эльдар Джанашвили)