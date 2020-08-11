На лицевые счета сотрудников было перечислено 75% средств, выплаченных страховщиками в 2006-2009 годах - минтруда Азербайджана

Финансы 11 августа 2020 15:27 (UTC+04:00)
На лицевые счета сотрудников было перечислено 75% средств, выплаченных страховщиками в 2006-2009 годах - минтруда Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На личные счета граждан были переведены денежные средства, выплаченные страховщиками в 2006-2009 годах, но не распределенные индивидуально ранее. Из собранных 1,1 миллиарда манатов 75% уже переведены на личные счета граждан. Это стало возможным благодаря обеспечению полной централизации учета по индивидуальным счетам.

Об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев, передает во вторник Trend.

По его словам, данный шаг поможет пенсионному обеспечению граждан, владеющих этими счетами, а также росту их пенсий. Процесс распределения средств по личным счетам и размещения их на этих счетах будет завершен в ближайшее время.

Отметим, что у каждого сотрудника есть личный счет в индивидуальной системе учета. Собранные на этом счете средства играют ключевую роль в формировании пенсионного права застрахованного лица, а также в определении размера его пенсии при возникновении этого права.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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