Спрос на ноты ЦБ Азербайджана многократно превысил предложение

БАКУ /Trend/ - Бакинская фондовая биржа провела очередной аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) со сроком обращения 28 дней, в ходе которого привлекла у азербайджанских банков 200 миллионов манатов, сообщает в среду Trend со ссылкой на сообщение биржи.

Согласно информации, спрос в ходе аукциона значительно превысил предложение. Так, 14 инвесторов подали 23 заявки на общую номинальную сумму 693,357 миллиона манатов, что почти в 3,5 раза превысило размер предложения. Ценовые предложения составили 99,52 маната с доходностью в 6,26 процента.

Цена отсечения по конкурентным заявкам была установлена в размере 99,52 маната с доходностью в 6,26 процента, средневзвешенная цена находилась на этом же уровне. Объем размещенных по итогам аукциона нот составил 200 миллионов манатов.

Срок погашения нот – 23 сентября 2020 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобрести ноты могут только банки.

Официальный курс на 26 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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