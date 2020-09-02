ADİF выплатил вкладчикам закрывшихся четырёх банков около 500 миллионов манатов

БАКУ /Trend/ - Фонд страхования вкладов Азербайджана (ADİF) выплатил 499,8 миллиона манатов компенсации 21,2 тысячам вкладчиков ОАО “Аta Bank”, “Amrah Bank”, “AGBank” и “NBC Bank”, сообщает Trend со ссылкой на ADİF.

По данным ведомства, 8,7 тысячи вкладчиков «Atabank» получили компенсации в размере 197 миллионов манатов, 5,4 тысяч вкладчиков «Amrah Bank» - 128,3 миллиона манатов, 3,5 тысяч вкладчиков «AGBank» - 66,1 миллиона манатов, 3,6 тысячи вкладчиков «NBC Bank» - 106,3 миллиона манатов.

Было отмечено, что выплаты компенсаций вкладчикам «Atabank» и «Amrah Bank» осуществляются с первого июня 2020 года и выплачиваются в безналичном порядке через дебетовые карты ОАО «Kapital Bank», а также через систему быстрых денежных переводов «Xəzri».

Выплаты компенсаций вкладчикам «AGBank» и «NBC Bank» начались 16 июня 2020 года и выплачиваются в безналичном порядке через дебетовые карты ОАО “Международный банк Азербайджана” в 20 филиалах.

Отметим, что ЦБА ликвидировал лицензии данных банков.

(Автор: Зейни Джафаров)

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