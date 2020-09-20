Обнародован объем операций, осуществленных посредством платежного портала правительства Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В январе-августе текущего года посредством платежного портала правительства Азербайджана (ППП) было проведено операций на сумму 994,5 миллиона манатов, сообщает Trend cо ссылкой на данные Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

По данным ведомства, эти средства охватывают в общей сложности 32 финансовых учреждения, в которых проведено 20,2 миллиона операций.

Отмечается, что самый низкий объем операций был зафиксирован в Бакинском филиале Национального банка Пакистана. Сумма операций здесь составила 16,3 тысячи манатов. Самый высокий показатель был отмечен в ООО "Азерпочт". В этой организации сумма операций посредством платежного портала правительства была оценена в 348,4 миллиона манатов.

Итоги деятельности пяти финансовых учреждений за январь-август 2020 года обнародованы Центральным банком Азербайджана:

Операции посредством ППП № Название финансового учреждения Сумма операций, в манатах Кол-во операций 1 Пакистанский национальный банк (Бакинский филиал) 16 261,36 675 2 Günay Bank 67 847 672,65 71 061 3 Kapital Bank 128 311 177,94 1 358 289 4 AFB Bank 249 511 297,96 262 861 5 ООО "Азерпочта" 348 388 319,20 15 826 276

(Автор: Зейни Джафаров)

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