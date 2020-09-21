В Азербайджане пройдёт конференция, посвященная политике кредитования

БАКУ /Trend/ - Центр анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРКА) при Минэконимики Азербайджана, совместно с Азербайджанским государственным экономическим университетом (UNEC), Центральным банком Азербайджана (ЦБА) и Учебным центром ЦБА организуют конференцию на тему “Политика ответственного кредитования: текущая ситуация и перспективы развития”, сообщает Trend со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана.

По данным центра, на конференции с вступительной речью выступят директор Вусал Гасымлы, ректор UNEC Адалят Мурадов и генеральный директор Центрального банка Тогрул Алиев. Затем директор Учебного центра ЦБА Азербайджана Джаваншир Абдуллаев представит презентацию на тему ”Чрезмерные долги по потребительским кредитам: риски и пути их минимизации".

Отмечается, что модератором мероприятия станет директор Учебного центра ЦБА Джаваншир Абдуллаев. Конференция начнется 24 сентября 2020 года в 11:00 и пройдет на платформе Zoom.

(Автор: Зейни Джафаров)

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