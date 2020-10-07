Манат укрепился к евро и рублю

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на седьмое октября установлен на уровне 1,7 и 1,9947 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют: 7 октября 2020 г.: 6 октября 2020 г.: 7 сентября 2020 г.: 7 октября 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 1,9947 2,004 2,0117 1,8666 -0,0093 -0,0170 0,1281 1 российский рубль 0,0217 0,0218 0,0227 0,0263 -0,0001 -0,0010 -0,0046 1 турецкая лира 0,2182 0,2195 0,2287 0,2977 -0,0013 -0,0105 -0,0795 1 австралийский доллар 1,211 1,2223 1,2384 1,1474 -0,0113 -0,0274 0,0636 1 аргентинский песо 0,0221 0,0221 0,0228 0,0294 0 -0,0007 -0,0073 1 белорусский рубль 0,6504 0,6475 0,6456 0,8203 0,0029 0,0048 -0,1699 1 бразильский реал 0,3039 0,3048 0,3206 0,419 -0,0009 -0,0167 -0,1151 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1021 0,1029 0,1025 0,1128 -0,0008 -0,0004 -0,0107 100 южнокорейских вон 0,1465 0,1464 0,1432 0,142 0,0001 0,0033 0,0045 1 чешская крона 0,0738 0,074 0,076 0,0725 -0,0002 -0,0022 0,0013 100 чилийских песо 0,2129 0,2131 0,2199 0,2376 -0,0002 -0,0070 -0,0247 1 китайский юань 0,2503 0,2503 0,2489 0,2378 0 0,0014 0,0125 1 датская крона 0,2681 0,2694 0,2704 0,25 -0,0013 -0,0023 0,0181 1 грузинский лари 0,5265 0,53 0,5521 0,5741 -0,0035 -0,0256 -0,0476 1 гонконгский доллар 0,2194 0,2194 0,2193 0,2167 0 0,0001 0,0027 1 индийская рупия 0,0231 0,0232 0,0233 0,0239 -0,0001 -0,0002 -0,0008 1 британский фунт стерлингов 2,1909 2,2081 2,2492 2,0958 -0,0172 -0,0583 0,0951 100 индонезийских рупий 0,0115 0,0115 0,0115 0,012 0 0 -0,0005 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1899 0,1912 0,1944 0,1727 -0,0013 -0,0045 0,0172 1 швейцарский франк 1,8515 1,858 1,8598 1,7071 -0,0065 -0,0083 0,1444 1 израильский шекель 0,4974 0,4991 0,5039 0,4877 -0,0017 -0,0065 0,0097 1 канадский доллар 1,2766 1,2824 1,2987 1,2762 -0,0058 -0,0221 0,0004 1 кувейтский динар 5,5478 5,5537 5,557 5,5915 -0,0059 -0,0092 -0,0437 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,004 0,0044 0 0 -0,0004 1 киргизский сом 0,0213 0,0213 0,0216 0,0242 0 -0,0003 -0,0029 100 ливанских фунтов 0,1122 0,1126 0,1124 0,1124 -0,0004 -0,0002 -0,0002 1 малайзийский ринггит 0,4089 0,4097 0,4097 0,4055 -0,0008 -0,0008 0,0034 1 мексиканский песо 0,0786 0,0795 0,0789 0,087 -0,0009 -0,0003 -0,0084 1 молдавская лея 0,1008 0,1009 0,1024 0,0959 -0,0001 -0,0016 0,0049 1 египетский фунт 0,1081 0,1083 0,1075 0,1042 -0,0002 0,0006 0,0039 1 норвежская крона 0,1816 0,1848 0,1905 0,1869 -0,0032 -0,0089 -0,0053 100 узбекских сомов 0,0164 0,0164 0,0166 0,018 0 -0,0002 -0,0016 1 польский злотый 0,4443 0,4459 0,4515 0,4322 -0,0016 -0,0072 0,0121 1 сингапурский доллар 1,2488 1,2511 1,2453 1,2309 -0,0023 0,0035 0,0179 1 саудовский риал 0,4532 0,4532 0,4533 0,4532 0 -0,0001 0 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,402 2,4002 2,4065 2,3252 0,0018 -0,0045 0,0768 1 тайваньский доллар 0,0591 0,0592 0,058 0,055 -0,0001 0,0011 0,0041 1 таджикский сомони 0,1646 0,1646 0,1647 0,1754 0 -0,0001 -0,0108 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,06 0,0598 0,0615 0,0687 0,0002 -0,0015 -0,0087 100 японских иен 1,6079 1,6095 1,5999 1,5908 -0,0016 0,0080 0,0171 1 новозеландский доллар 1,1209 1,1301 1,1399 1,073 -0,0092 -0,0190 0,0479

(Автор: Зейни Джафаров)

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