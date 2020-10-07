Манат укрепился к евро и рублю
БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на седьмое октября установлен на уровне 1,7 и 1,9947 маната соответственно, сообщает в среду Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:
|
Курсы валют:
|
7 октября 2020 г.:
|
6 октября 2020 г.:
|
7 сентября 2020 г.:
|
7 октября 2019 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
1,9947
|
2,004
|
2,0117
|
1,8666
|
-0,0093
|
-0,0170
|
0,1281
|
1 российский рубль
|
0,0217
|
0,0218
|
0,0227
|
0,0263
|
-0,0001
|
-0,0010
|
-0,0046
|
1 турецкая лира
|
0,2182
|
0,2195
|
0,2287
|
0,2977
|
-0,0013
|
-0,0105
|
-0,0795
|
1 австралийский доллар
|
1,211
|
1,2223
|
1,2384
|
1,1474
|
-0,0113
|
-0,0274
|
0,0636
|
1 аргентинский песо
|
0,0221
|
0,0221
|
0,0228
|
0,0294
|
0
|
-0,0007
|
-0,0073
|
1 белорусский рубль
|
0,6504
|
0,6475
|
0,6456
|
0,8203
|
0,0029
|
0,0048
|
-0,1699
|
1 бразильский реал
|
0,3039
|
0,3048
|
0,3206
|
0,419
|
-0,0009
|
-0,0167
|
-0,1151
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1021
|
0,1029
|
0,1025
|
0,1128
|
-0,0008
|
-0,0004
|
-0,0107
|
100 южнокорейских вон
|
0,1465
|
0,1464
|
0,1432
|
0,142
|
0,0001
|
0,0033
|
0,0045
|
1 чешская крона
|
0,0738
|
0,074
|
0,076
|
0,0725
|
-0,0002
|
-0,0022
|
0,0013
|
100 чилийских песо
|
0,2129
|
0,2131
|
0,2199
|
0,2376
|
-0,0002
|
-0,0070
|
-0,0247
|
1 китайский юань
|
0,2503
|
0,2503
|
0,2489
|
0,2378
|
0
|
0,0014
|
0,0125
|
1 датская крона
|
0,2681
|
0,2694
|
0,2704
|
0,25
|
-0,0013
|
-0,0023
|
0,0181
|
1 грузинский лари
|
0,5265
|
0,53
|
0,5521
|
0,5741
|
-0,0035
|
-0,0256
|
-0,0476
|
1 гонконгский доллар
|
0,2194
|
0,2194
|
0,2193
|
0,2167
|
0
|
0,0001
|
0,0027
|
1 индийская рупия
|
0,0231
|
0,0232
|
0,0233
|
0,0239
|
-0,0001
|
-0,0002
|
-0,0008
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,1909
|
2,2081
|
2,2492
|
2,0958
|
-0,0172
|
-0,0583
|
0,0951
|
100 индонезийских рупий
|
0,0115
|
0,0115
|
0,0115
|
0,012
|
0
|
0
|
-0,0005
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1899
|
0,1912
|
0,1944
|
0,1727
|
-0,0013
|
-0,0045
|
0,0172
|
1 швейцарский франк
|
1,8515
|
1,858
|
1,8598
|
1,7071
|
-0,0065
|
-0,0083
|
0,1444
|
1 израильский шекель
|
0,4974
|
0,4991
|
0,5039
|
0,4877
|
-0,0017
|
-0,0065
|
0,0097
|
1 канадский доллар
|
1,2766
|
1,2824
|
1,2987
|
1,2762
|
-0,0058
|
-0,0221
|
0,0004
|
1 кувейтский динар
|
5,5478
|
5,5537
|
5,557
|
5,5915
|
-0,0059
|
-0,0092
|
-0,0437
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,0044
|
0
|
0
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,0213
|
0,0213
|
0,0216
|
0,0242
|
0
|
-0,0003
|
-0,0029
|
100 ливанских фунтов
|
0,1122
|
0,1126
|
0,1124
|
0,1124
|
-0,0004
|
-0,0002
|
-0,0002
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4089
|
0,4097
|
0,4097
|
0,4055
|
-0,0008
|
-0,0008
|
0,0034
|
1 мексиканский песо
|
0,0786
|
0,0795
|
0,0789
|
0,087
|
-0,0009
|
-0,0003
|
-0,0084
|
1 молдавская лея
|
0,1008
|
0,1009
|
0,1024
|
0,0959
|
-0,0001
|
-0,0016
|
0,0049
|
1 египетский фунт
|
0,1081
|
0,1083
|
0,1075
|
0,1042
|
-0,0002
|
0,0006
|
0,0039
|
1 норвежская крона
|
0,1816
|
0,1848
|
0,1905
|
0,1869
|
-0,0032
|
-0,0089
|
-0,0053
|
100 узбекских сомов
|
0,0164
|
0,0164
|
0,0166
|
0,018
|
0
|
-0,0002
|
-0,0016
|
1 польский злотый
|
0,4443
|
0,4459
|
0,4515
|
0,4322
|
-0,0016
|
-0,0072
|
0,0121
|
1 сингапурский доллар
|
1,2488
|
1,2511
|
1,2453
|
1,2309
|
-0,0023
|
0,0035
|
0,0179
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0,4532
|
0,4533
|
0,4532
|
0
|
-0,0001
|
0
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,402
|
2,4002
|
2,4065
|
2,3252
|
0,0018
|
-0,0045
|
0,0768
|
1 тайваньский доллар
|
0,0591
|
0,0592
|
0,058
|
0,055
|
-0,0001
|
0,0011
|
0,0041
|
1 таджикский сомони
|
0,1646
|
0,1646
|
0,1647
|
0,1754
|
0
|
-0,0001
|
-0,0108
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,06
|
0,0598
|
0,0615
|
0,0687
|
0,0002
|
-0,0015
|
-0,0087
|
100 японских иен
|
1,6079
|
1,6095
|
1,5999
|
1,5908
|
-0,0016
|
0,0080
|
0,0171
|
1 новозеландский доллар
|
1,1209
|
1,1301
|
1,1399
|
1,073
|
-0,0092
|
-0,0190
|
0,0479
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter: @jafarov_zeyni