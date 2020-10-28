S&P Global Ratings подтвердила рейтинг "Азерэнержи" на уровне BB/B

БАКУ /Trend/ - Cущественный ущерб активам ОАО «Азерэнержи» вследствие военного столкновения в Нагорном Карабахе нанесен не будет. Как сообщает Trend,об этом говорится в отчете агентства Standard & Poor's Global Ratings.

По данным агентства, кредитный рейтинг азербайджанской электроэнергетической компании ОАО «Азерэнержи» тесно связан с кредитоспособностью правительства страны ввиду «чрезвычайно высокой» вероятности экстраординарной государственной поддержки, а также учитывая, что весь объем долга компании либо имеет гарантии со стороны правительства Азербайджана, либо предоставлен им.

Сообщается, что «Азерэнержи» продолжит получать значительную государственную поддержку, в том числе в форме вливаний капитала, для покрытия существенной части расходов на обслуживание долга.

"В связи с этим мы пересматриваем прогноз по рейтингам «Азерэнержи» со «Стабильного» на «Негативный» и подтверждаем кредитные рейтинги компании на уровне «BB/В»" - сообщается в агентстве S&P Global Ratings. Предполагается, также что в случае серьезного ущерба, нанесенного каким-либо активам «Азерэнержи», а также повышения риска для безопасности энергетической системы страны, правительство предоставит компании необходимую финансовую помощь.

Отметим, что в будущем «Азерэнержи» может осуществлять инвестиции в развитие инфраструктуры на территории Нагорного Карабаха, но они не будут значительными и не потребуют крупных заимствований на уровне компании, которые не будут поддерживаться правительством.

Кроме того, рейтинги «Азерэнержи» могут быть снижены, если правительство прекратит принимать меры по оказанию финансовой помощи компании, что будет свидетельствовать о снижении вероятности предоставления ей государственной поддержки.

"Мы можем пересмотреть прогноз по рейтингам на «Стабильный» в случае пересмотра прогноза по суверенным рейтингам Азербайджана на «Стабильный»" - заключили в агентстве.

(Автор: Зейни Джафаров)

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