АСА анонсирует представление новых проектов совместно с Центробанком Азербайджана и Бюро обязательного страхования
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АСА и Турецкий институт страхования в ноябре проведут курсы для страховых и перестраховочных компаний Азербайджана
АСА анонсирует представление новых проектов совместно с Центробанком Азербайджана и Бюро обязательного страхования
Верховный Главнокомандующий формирует новую систему безопасности Кавказа в целом - председатель Совбеза Азербайджана
Туркменистан хорошо реализовывает свой потенциал в качестве производителя и экспортера газа – Оксфордский энергетический институт
Азербайджан не только побеждает Армению, но и нейтрализует влияние тех, кто оказывает ей поддержку - Рамиль Усубов
На Агдеринском направлении фронта уничтожено большое количество личного состава и военной техники армянских ВС - минобороны Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: Армяне всегда хотят преподнести себя вечно страдающими, плачущими, вечно нуждающимися в помощи людьми
Гора Агрыдаг будет подсвечена цветами флагов Азербайджана и Турции – глава муниципалитета назвал дату (ЭКСКЛЮЗИВ)
Оксфордский энергетический институт рассказал об основных аспектах туркменского нефтегазового сектора
Азербайджанская армия имеет тактическое, огневое и территориальное преимущества над армянскими ВС - минобороны
Президент Ильхам Алиев: Чтобы заручиться определенной поддержкой, Пашинян пытается воспользоваться любым фейковым методом
Президент Ильхам Алиев: Пашинян должен сказать, что выведет свои войска из оставшихся под оккупацией территорий Агдамского, Кяльбаджарского и Лачинского районов
При поддержке Госслужбы Азербайджана, орган финансового мониторинга Черногории вошел в состав группы "Эгмонт"
Президент Ильхам Алиев: Совершив нападение на гражданских лиц, Армения одновременно хотела посеять хаос и панику
Поддержка территориальной целостности Азербайджана религиозным лидером Ирана - отражение принципиальной позиции этой страны - экс-посол
Президент Ильхам Алиев: Армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, могут быть уверены в том, что будет обеспечена их безопасность
Президент Ильхам Алиев: Армении, наверное, очень тяжело принять поражение, которое мы нанесли ей на поле боя
Золотые месторождения Азербайджана долгие годы незаконно эксплуатировались бизнесменом армянского происхождения Вартаном Сирмакесом - посол Азербайджана в Швейцарии
В Физули не нашлось ни одного уцелевшего здания, на которое можно было бы водрузить азербайджанский флаг - Кямран Алиев
Президент Ильхам Алиев: Мы сделали то, что считали правильным для защиты нашей страны, наших граждан и восстановления справедливости
Президент Ильхам Алиев: Наша задача заключалась в восстановлении территориальной целостности Азербайджана, и мы приближаемся к этой цели
В обращении МИД Армении отчетливо прослеживается подготовка почвы для совершения новых военных преступлений против мирного азербайджанского населения - Хикмет Гаджиев
Обстрелы Арменией гражданского населения Азербайджана с применением кассетных боеприпасов должны быть прекращены - британский парламентарий
В Туркменистане подписан указ о налогообложении иностранных транспортных средств при въезде в страну
Заместитель премьер-министра Узбекистана обсудил с послом Украины новые перспективы многопланового сотрудничества
Агентство по управлению госактивами и Узбекско-Оманская инвестиционная компания обсудили перспективы сотрудничества