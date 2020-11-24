Kapital Bank выдал сотрудникам БГУ образовательные смарт-карты

БАКУ /Trend/ - Впервые в Азербайджане сотрудникам Бакинского государственного университета (БГУ) вручены образовательные смарт-карты от Kapital Bank.

Как сообщает Trend со ссылкой на Kapital Bank, с помощью образовательных смарт-карт сотрудники высших и средних специальных учебных заведений будут получать зарплату, а также смогут осуществлять платежи как внутри страны, так и за рубежом. Смарт-карты будут использоваться для входа в университет, библиотеку и читальные залы. В будущем планируется дальнейшее расширение возможностей этих смарт-карт, их использование в общественном транспорте, специальных дисконтных кампаниях для учителей и других сферах услуг.

Сообщается, что до сих пор образовательные смарт-карты Kapital Bank были предоставлены учащимся Азербайджанского государственного экономического университета, Бакинского инженерного университета, Бакинского государственного университета и Бакинского государственного центра профессионального образования по промышленности и инновациям. В будущем аналогичные карты планируется выдавать студентам и сотрудникам других высших и средних специальных учебных заведений.

Отметим, что проект реализован по инициативе Министерства образования Азербайджана, Центрального банка Азербайджана и Бакинского государственного университета, при поддержке Kapital Bank и Mastercard.

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni