БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) хочет изучить возможность открытия кредитной линии туркменским банкам, сообщил Trend представитель ЕБРР Антон Усов.

"Мы также хотели бы изучить возможность финансирования суверенных муниципальных проектов в Туркменистане. Обратите внимание, что на данном этапе речь идет только о разведке", - добавил Усов.

"В настоящее время конкретных проектов пока нет", - сказал Усов, добавив, что представители ЕБРР и Туркменистана ранее договорились о том, что следующим их этапом станет определение проектов.

Как ранее сообщил Trend Антон Усов, до конца 2020 года между ЕБРР и Туркменистаном может быть подписано до 5 новых сделок.

С начала 2020 года ЕБРР подписал 3 проекта с Туркменистаном, в частности, с туркменскими компаниями Datly Sherbet, Ak Hunji, Safa.

Все эти 3 проекта стоили 19,3 миллиона долларов.

Также ранее сообщалось, что международные отраслевые эксперты, предоставленные в рамках текущей программы помощи ЕБРР и Европейского Союза, помогут туркменской компании Ak Hunji выйти на новые экспортные рынки.

Несмотря на то, что пандемия повлияла на экспортные операции компании из-за закрытых границ, продажи Ak Hunji в Туркменистане в этом году выросли на 14 процентов.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Наталья Кочнева.)

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